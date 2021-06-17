Taşımalı eğitim gören öğrenciler ve servis şoförü evlerinde karantinaya alındı

Eskişehir'de taşımalı eğitim gören bir öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla aynı servisteki 17 öğrenci ve servis şoförü evlerinde karantinaya alındı.

Eskişehir'de taşımalı eğitim gören bir öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla aynı servisteki 17 öğrenci ve servis şoförü evlerinde karantinaya alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar'a bağlı Nasrettin Hoca mahallesindeki Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu'na, Ortaklar ve İlören mahallelerinden taşımalı eğitim için gelen öğrencilerden birisinde koronavirüs tespit edildi. Taşımalı sistem ile eğitim veren okula, Ortaklar mahallesinden servisle gelen E. Ç. isimli kız öğrencinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmasıyla Ortaklar ve İlören mahallelerinden aynı okul servisine binen 17 öğrenci ve servis şoförü temaslı olarak evlerinde karantinaya alındı.

Nasresttin Hoca İlkokulu ise koronavirüs sebebiyle 16 Haziran 2021 ile 28 Haziran 2021 tarihleri arasında kapatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı