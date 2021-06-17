Taşımalı eğitim gören öğrenciler ve servis şoförü evlerinde karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taşımalı eğitim gören öğrenciler ve servis şoförü evlerinde karantinaya alındı

Taşımalı eğitim gören öğrenciler ve servis şoförü evlerinde karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de taşımalı eğitim gören bir öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla aynı servisteki 17 öğrenci ve servis şoförü evlerinde karantinaya alındı.

Eskişehir'de taşımalı eğitim gören bir öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla aynı servisteki 17 öğrenci ve servis şoförü evlerinde karantinaya alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar'a bağlı Nasrettin Hoca mahallesindeki Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu'na, Ortaklar ve İlören mahallelerinden taşımalı eğitim için gelen öğrencilerden birisinde koronavirüs tespit edildi. Taşımalı sistem ile eğitim veren okula, Ortaklar mahallesinden servisle gelen E. Ç. isimli kız öğrencinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmasıyla Ortaklar ve İlören mahallelerinden aynı okul servisine binen 17 öğrenci ve servis şoförü temaslı olarak evlerinde karantinaya alındı.

Nasresttin Hoca İlkokulu ise koronavirüs sebebiyle 16 Haziran 2021 ile 28 Haziran 2021 tarihleri arasında kapatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Vladimir Putin Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Hadise Emel Sayın Enis Arıkan Aleyna Tilki
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taşımalı eğitim gören öğrenciler ve servis şoförü evlerinde karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 15:18:56. #1.14#

title