Taşımacılıkta ‘mücbir sebep’ kriz yaratabilir
UND Hukuk Danışmanı Ankaralı, koronavirüs nedeniyle lojistiği 'mücbir sebep' kavramı içine dahil etmenin bazı hukuki sorunları da beraberinde getireceğini dile getirdi.
26.03.2020 00:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:30
UND Hukuk Danışmanı Ankaralı, koronavirüs nedeniyle lojistiği 'mücbir sebep' kavramı içine dahil etmenin bazı hukuki sorunları da beraberinde getireceğini dile getirdi.
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Kaynak: Dunya.com