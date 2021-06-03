Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren 3 şirket hakkında rekabet soruşturması açıldı
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Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren 3 şirket hakkında rekabet soruşturması açıldı

Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren 3 şirket hakkında rekabet soruşturması açıldı
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Rekabet Kurulunca, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren 3 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurulunca, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren 3 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sağlık sektörüne yönelik nitelikli yerel ve uluslararası kapıdan kapıya taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren Biopharma Logistics Uluslararası Taşımacılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Transorient Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret AŞ ve Tunaset Biofarma Lojistik Hizmetleri AŞ unvanlı biofarma lojistik firmalarının "aralarında müşteri paylaşımına yönelik sözleşmeler akdetmek" ve "paylaşılan müşterilere yönelik süresiz rekabet etmeme yükümlülüğü tesis etmek" suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu şirketler hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren 3 şirket hakkında rekabet soruşturması açıldı - Haberler Ekonomi
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