Taşımacılık için ihtiyaç olan hizmetler tek platformda toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taşımacılık için ihtiyaç olan hizmetler tek platformda toplandı

Taşımacılık için ihtiyaç olan hizmetler tek platformda toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Dijital lojistik platformu Asnak, taşımacılık işlemlerinde ihtiyaç duyulan hizmetleri bir araya getirdi.

Dijital lojistik platformu Asnak, taşımacılık işlemlerinde ihtiyaç duyulan hizmetleri bir araya getirdi. Şirketler için 'Dijital Asistanlık' görevi üstlenen platformun, ithalat ve ihracatçılara hem zamandan hem fiyattan kazandırdığı ve güvenli kullanım sunduğu belirtildi.

Lojistikte iş yükü ve maliyeti artıran verimsiz uygulamalara çözüm olarak geliştirilen Asnak, taşımacılık için ihtiyaç olan hizmetleri tek platformda topladı. Verilen bilgiye göre, taşımacılık işlemlerinde 'Dijital Asistan' olarak yararlanılabilen platform sayesinde, birkaç tuşa basarak online ihale açabilen şirketler, lojistikte en iyi fiyat teklifine kolayca ulaşabiliyor. Asnak Satıştan Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Fırat Çivi, platform ile lojistik operasyonlarda minimum iş gücü kullanarak yüzde 15'e yakın maliyet tasarrufu elde edilebildiğini söyledi.

"Platform, İthalat ve ihracatçılara avantaj sunuyor"

Platforma üye olup teklif almak veya teklif vermek için herhangi bir ücret ödenmediğini belirten Çivi, şunları dile getirdi: "Online ihale açma opsiyonu Asnak'ın sağladığı en büyük faydalardan. Taşımacılık ihtiyacı bulunan şirketler, bu opsiyonu platform üzerinden lojistik firmalarından teklif alıp en iyi fiyata kolaylıkla ulaşabiliyor. Tek bir platform sayesinde karmaşık ve maliyetli olan lojistik işlemler bir araya geliyor ve güvenli biçimde dijital olarak tamamlanabiliyor. Sadece birkaç tuş yardımıyla otomatik olarak taşımacılık operasyonu yürütülüp takip edilebilirken ciddi bir iş yükü ve zaman kaybının önüne geçiliyor. Böylelikle gerek ithalat veya ihracat yapan şirketler, gerekse yurt içinde faaliyet gösteren firmalar için platform üzerinden yüzde 15 düşük maliyet ve tasarruflu zaman yönetimi hizmeti sunuluyor". - İSTANBUL

Taşımacılık için ihtiyaç olan hizmetler tek platformda toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Derya Yanık Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Özcan Deniz Merve Dizdar Demet Akalın
Spor Muslera Fatih Terim Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Corona Virüs Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Taşımacılık için ihtiyaç olan hizmetler tek platformda toplandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 15:09:47. #1.14#

title