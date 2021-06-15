Taşıma suya muhtaç kalan haşhaşlardan yüksek rekolte bekliyor
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Taşıma suya muhtaç kalan haşhaşlardan yüksek rekolte bekliyor

Taşıma suya muhtaç kalan haşhaşlardan yüksek rekolte bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Denizli'nin Çameli ilçesinde haşhaş tarlaları beyaza bürünürken, hasada 2 hafta kala üreticiler bu sene yağmur olmamasına rağmen sulama imkanıyla büyüterek yüksek rekolte bekliyorlar.

Denizli'nin Çameli ilçesinde haşhaş tarlaları beyaza bürünürken, hasada 2 hafta kala üreticiler bu sene yağmur olmamasına rağmen sulama imkanıyla büyüterek yüksek rekolte bekliyorlar.

Çameli ilçesi Kolak Mahallesinde yöre halkının geçim kaynakları arasında bulunan ve sofralarda, kozmetik sanayisiyle birlikte birçok noktada kullanılan haşhaşın yetiştirildiği tarlalarda çiçekleriyle beyaza büründü. Haşhaş bitkisinin Doğu Akdeniz iklimine sahip Çameli ilçesinde ekonomiye katkısıyla birlikte kozmetik, tıp alanı ve gıda sektörü gibi alanlarda da çok kullanılıyor. Haşhaşların yağlı bir bitki olmasıyla sofralarda zaman zaman yemek yağı olarak da tercih ediliyor.

Çameli ilçesi Kolak Mahallesinde babadan oğula yaklaşık 6 yıldır haşhaş üretimi yapan genç üretici Seyit Kam, iyi bir rekolte beklediklerini söyledi. Haşhaşları sulama yöntemi ile büyüttüklerini anlatan Kam; "Bu yıl idare edecek şekilde 5 ve 10 dönüm olmak üzere haşhaş ektik. Bu sene çok kurak geçti. Sulama ile idare etmeye çalıştık. Sulama da yağmurdaki gibi olmuyor, yani bakalım nasıl olacak? İyi yönde her yıl iyi düşünüyoruz, bu sene bakalım. Fiyatlar ve haşhaşlarımız güzel olacak mı? Hasat dönemine yaklaşık 2 hafta sonra başlayacağız" diye konuştu. - DENİZLİ

Taşıma suya muhtaç kalan haşhaşlardan yüksek rekolte bekliyor
Taşıma suya muhtaç kalan haşhaşlardan yüksek rekolte bekliyor
Taşıma suya muhtaç kalan haşhaşlardan yüksek rekolte bekliyor
Taşıma suya muhtaç kalan haşhaşlardan yüksek rekolte bekliyor
Taşıma suya muhtaç kalan haşhaşlardan yüksek rekolte bekliyor
Taşıma suya muhtaç kalan haşhaşlardan yüksek rekolte bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Taşıma suya muhtaç kalan haşhaşlardan yüksek rekolte bekliyor - Haberler Ekonomi
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