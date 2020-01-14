Taşıma karla eğlendiler

14.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:16

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yayladan kent meydanına getirilen iki kamyon kar ile çocuklar ve vatandaşlar eğlendi. Kar topu oynayan çocuklar kardan adam yapıp, poz verdi.

Alaşehir Belediyesi tarafından Horzum Embelli Mahallesi Ceycey Yaylası'ndan 2 kamyon dolusu kar getirilerek, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na döküldü. Meydanda karın gelmesini bekleyen çoğunluğu çocuk çok sayıda vatandaş, kamyonların gelmesiyle büyük sevinç yaşadı. Kar topu oynayan ve kardan adam yapan çocuklar, gönüllerince eğlendi.Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, "Dağlardaki karlarımızı, Alaşehir Meydanı'nda çocuklarımıza buluşturduk. Ayrıca kar topu etkinliği düzenledik. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA