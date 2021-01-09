Taşıdığı tomruk dengesini kaybettirdi, hızar makinesine çarpıp, hayatını kaybetti
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Taşıdığı tomruk dengesini kaybettirdi, hızar makinesine çarpıp, hayatını kaybetti

09.01.2021 11:52 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:58
Taşıdığı tomruk dengesini kaybettirdi, hızar makinesine çarpıp, hayatını kaybetti

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, ahşap palet doğrama atölyesinde çalışan Suriyeli Abdurrahman Ahmet (25), taşıdığı tomruk nedeniyle dengesini kaybedip, hızar makinesine çarpınca hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, ahşap palet doğrama atölyesinde çalışan Suriyeli Abdurrahman Ahmet (25), taşıdığı tomruk nedeniyle dengesini kaybedip, hızar makinesine çarpınca hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında, Barış Mahallesi Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan M.M.'ya ait iş yerinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Abdurrahman Ahmet, tomruk taşıdığı sırada dengesini kaybedip, hızar makinesine çarptı. İhbar üzerine gelen ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen Abdurrahman Ahmet, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ahmet'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, aynı iş yerinde çalışan Mahsun Kocatepe, "Makinaya arkam dönük, testere yağlıyordum. Arkadaş tomruğu taşımaya çalışırken ayağı kaymış, makinaya doğru düşmüş" dedi.


- Manisa
Taşıdığı tomruk dengesini kaybettirdi, hızar makinesine çarpıp, hayatını kaybetti
Taşıdığı tomruk dengesini kaybettirdi, hızar makinesine çarpıp, hayatını kaybetti
Taşıdığı tomruk dengesini kaybettirdi, hızar makinesine çarpıp, hayatını kaybetti
Taşıdığı tomruk dengesini kaybettirdi, hızar makinesine çarpıp, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

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