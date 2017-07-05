Taşıdığı Poşetteki Ekmek Bıçağı, Baldırına Saplandı

KARABÜK'te 16 yaşındaki Aykut Timuçin, satın aldığı ekmek bıçağının poşeti delip, sol baldırına saplanması sonucu yaralandı.



Olay, saat 18.30 sıralarında Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Aykut Timuçin, babası Şakir Timuçin ile birlikte kent merkezinden 2 ekmek bıçağı aldı. Aykut Temuçin'in taşıdığı poşetteki bıçaklardan biri, sol baldırına saplandı. Acı içinde yere yığılan Timuçin, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aykut Timuçin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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