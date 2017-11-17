Taşıdığı Hoparlörden Uyuşturucu Hap Çıktı

Bayburt'ta polisler, şüphe üzerine durdurdukları kişinin taşıdığı hoparlörün içinde 286 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şeyhhayran Mahallesi Şair Zihni Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri A.S'yi bir süre takip etti.



Polis, aynı caddede kendisini bekleyen otomobile binmek üzere olan şahsı durdurmak istedi. Bu sırada söz konusu kişi, elindeki poşeti atarak olay yerinden kaçtı. Hoparlör bulunan poşette inceleme yapan ekipler, hoparlörün içine gizlenmiş 286 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.



Ekipler şüpheli A.S'yi ve otomobildeki E.K'yi yakaladı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.