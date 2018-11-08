Taşı, Toprağı Altın Şehir Amasya

Türkiye'deki mermer üretiminde söz sahibi illerden Amasya'dan 50 ülkeye yılda yaklaşık 50 milyon dolarlık mermer ihracatı yapılıyor.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, önemli ölçüde mermer rezervine sahip şehirden dünya genelinde 'Amasya beji' olarak bilinen mermer çeşidinin 50 ülkeye ihraç edilmesi ile Türkiye'nin yılda yaklaşık 50 milyon dolar kazandığını açıkladı.

Eliktekke köyü civarındaki mermer ocaklarında yaptığı incelemede en fazla ihracat yapılan ülkelerin başında Çin Halk Cumhuriyeti'nin geldiğine değinen Vali Varol, "Özellikle Amasya bejinin birkaç türü sektörde prestijli yapılarda kullanılıyor. Zengin ülkeler diyebileceğimiz Arap ülkeleri, Körfez ülkeleri hem de Avrupa'nın bazı ülkelerine de ihraç ediliyor" diye konuştu.

Vali Varol, kendine has rengi ve kalitesi bakımından ön plana çıkan 'Amasya beji'ne Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru sonucu bu yıl coğrafi işaret alındığını anımsatan Varol, "Coğrafi işaretini alarak bunun bir takım hukuki haklarını korumak, ticari değerini artırmak anlamında da çok önemli bir adım atılmış oldu" şeklinde konuştu.

İl genelinde 2 binden fazla kişiye istihdamın sağlandığı sektörün temsilcilerinin de katıldığı toplantıda ürün hakkında bilgiler veren Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mürsel Kuloğlu, Amasya beji mermerinin leke tutmaz, su emmez, aşınımı az ve mikrop barındırmayan özellikleriyle dikkat çektiğini söyledi.

Mermer ve Madenciler Derneği Başkanı Selami Çoban da izinleri tamamlanan maden sahalarının ağaçlandırılmasına büyük önem verildiğine işaret etti.

Toplantıya Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriya Nane, Özel İdare Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu ile Orman İşletme Müdürü Uğur Tamer Çelik de katıldı. - AMASYA