Tası tarağı toplayıp oraya yerleşti

Kıvanç Tatlıtuğ, organik tarım ve bağcılığa merak sardı. Sık skı Urla'ya giden yakışıklı oyuncu, bu hafta sonunu da eşi Başak Dizer'le Urla'da geceliği 240 euro olan bir butik otelde geçirip bağcılıkla ilglii bilgiler alıyor.

Son dönemde organik tarıma merak saran Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Urla aşkı, bitmiyor… Ünlü çift, hafta sonunu Urla'da sadece iki odalı bir butik otelde geçiriyor.

Büyük bir arazi içerisinde kurulu otelde konaklayan yakışıklı oyuncu ile stil danışmanı eşi, geceliği 240 euro'luk otelde konakladı. İkili, akşamları baş başa romantik anlar yaşarken gündüzleri ise otelin içerisinde bulunduğu devasa bağ ve botanik bahçeyi de gezerek organik tarım hakkında bilgi aldı.

Urla'da 2 milyon TL'ye arazi aldığı konuşulan Kıvanç'ın en büyük hayali de burayı organik tarım alanı ve hayvan barınağına dönüştürmek…Fırsat buldukça sık sık Urla'ya giden yakışıklı oyuncu, buradaki profesyonellerden konuyla ilgili bilgiler alıyor. Bu arada tam bir Ege aşığı olan Kıvanç Tatlıtuğ, yaz aylarını da yeni aldığı 4 milyon 500 bin liralık teknesi ile Bodrum'daki evi arasında mekik dokuyarak geçirecek.

Kaynak: Snob Magazin