Taşhoron Kilisesi'ndeki restorasyon çalışması devam ediyor
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Taşhoron Kilisesi'ndeki restorasyon çalışması devam ediyor

06.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:26
Taşhoron Kilisesi'ndeki restorasyon çalışması devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Taşhoron Kilisesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Taşhoron Kilisesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Gürkan, yazılı açıklamasında, restorasyon çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Çalışmaların belediye tarafından yürütüldüğünü ifade eden Gürkan, "Bilindiği üzere daha önce kilisenin restorasyon projeleriyle ilgili Sivas Koruma Kurulu'ndan gerekli incelemeler ve izinlerin alınması süreci gerçekleşti. Belediyemiz tarafından ihalesi yapıldı ve ihalesinin hemen akabinde yer teslimi ile birlikte restorasyon işlemleri başlatıldı. Taşhoron Kilisesi çalışmalarında hakikaten projeye ve restorasyon tekniğine uygun bir şekilde çalışmaların devam ettiğini gördük. Bu anlamda aslına uygun aslını yitirmeden çalışma yapılıyor. Tabii ilgili arkadaşlarımızda yapılan çalışmaları yakinen takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Kilisenin çevre düzenlemesi kapsamında kilise bahçesinin genişletilebileceğini bildiren Gürkan, şunları aktardı:

"Genişletme çalışmasını da bu alana dahil ettiğimiz zaman hakikaten Taşhoron Kilisesi işlevsel olarak hangi amaçla kullanılacaksa o amaca daha uygun bir şekilde donatılmış olacak. Bahçesinde oturulması ve alanın kültürel bir merkez şeklinde değerlendirilmesi çalışmaları devam ediyor. İlgili paydaşlarla görüşülüp içerik anlamında neler gerekiyorsa onlar yapılacak. Taşhoron Kilisesi'nde yapılan restorasyon işlemleri şu an ki çalışma hızıyla gittiği takdirde bahar aylarında yani Mayıs ayı gibi bitirilir diye tahmin ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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