Taşeronu ilgilendiren son dakika haber! Başvuru süresi için son tarih belli oldu. Taşerona kadro başvuruları için bekleyiş sona erdi. Yaklaşık 1 milyon taşeron işçinin heyecanla beklediği kadro başvurularının başlamasıyla birlikte işçiler müracaatlarını yapmaya başladı. Peki taşerona kadro başvurusu nasıl yapılır? Taşerona kadro başvurusu evrakları nelerdir? İşte tüm detaylar.

Taşeron işçileri yakından ilgilendiren kadro başvuruları başladı. Bakanlık başvuruların son bulacağı tarihi verdi. Taşeron işçiler başvurularını bir an önce yapmalı...

TAŞERONA KADRO BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Taşerona kadro başvurusu için beklenen gün geldi ve yaklaşık 1 milyon taşeron işçisi kadrolu pozisyonda çalışmak için başvurularını yapmaya başladı. Bir yandan da başvuruların nasıl yapılacağı, başvuru için ne gerektiği ve başvuruların ne zaman sona ereceği büyük merakla araştırılıyor. İşte taşeron başvurusunda tüm detaylar...



Taşeron işçiler, çalıştıkları kuruma dilekçe formu ve istenen belgeler ile başvuruda bulunacak. Aşağıdaki başvuru formları doldurularak çalışılan kuruma teslim edilecek ve yapılan başvurular komisyonlar tarafından kabul edilecek.