Taşerondan Kadroya Geçen İşçilere Yüzde 45 Zam Yapıldı

Taşerondan kadroya geçen işçilere yüzde 45 zam yapıldı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmesini imzaladı NİĞDE - Niğde Belediye AŞ. ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Taşerondan kadroya geçen 475 belediye işçisine rekor oranla yüzde 45 zam yapıldı. Sözleşmeyle birlikte en düşük yevmiye 70 liradan 125 TL'ye yükseldi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmesi ve Hizmet-İş Sendikası Şube binasının açılış töreni için Niğde'ye geldi. Genel Başkanı Mahmut Arslan, Adaletli ve hakkı teslim etmek zorunda olduklarını belirterek, Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi. Arslan, "Yıllar yılı taşeronda çalışan arkadaşlarımızın hiç bir sosyal hakkı yoktu. Özellikle belediyedekilerin dışındakilerin çok daha ağır şartları vardı. Sadece sigortaları yatıyordu. Bir bölümünün maaşları bile asgari ücretin altındaydı ve bu arkadaşlarımız yarın gelme dendiği zaman gelmiyorlardı işe. İş güvenceleri yoktu. Biz bu arkadaşların örgütlenmesi için yola çıktık ve bir kampanya yürüttük. Hangi iş kolunda olursa olsun kim olursa olun biz taşeron işçileri örgütleyeceğiz dedik. Bugün bir milyona yakın taşeron işçinin kadro aldığı bir dönemde hak iş bunun önderliğini ve liderliğini yaptı. Benim ve yol arkadaşlarımızın usanmadan bıkmadan her platformda gündeme getirdiğimiz ve bu meselenin çözümünün ülkemiz açısından çalışanlar açısından ne kadar önemli olduğunu anlatarak geldik. Cumhurbaşkanımızla karşılaştığımızda yaptığımız toplantılarda ikili görüşmelerde yaptığımız toplantıların birinci gündem maddesi taşeron işçilerin kadro meselesiydi. Sayın Cumhurbaşkanımıza bakanımıza ve AK Parti hükümetine teşekkür ediyorum. Taşeron siteminin değiştirilmesi Türkiye Cumhuriyetinin tarihinin en büyük çalışma hayatı reformudur burada mütevazi olmayacağız" dedi.

IMF Devleti küçültün ve bunları piyasaya devredin gibi dayatmalarına karşı meydan okunduğunu ifade eden Arslan, "Dünyanın özelikle küresel güçlerin ve onların örgütlerinin yıllarca bize dayattığı bir şey vardı. Dünya bankası IMF dünya ticaret örgütü uluslararası bazı kuruluşlar şunu söylüyordu. Kamuyu hizmetlerini özelleştirin kitleri özelleştirin. Devleti küçültün ve bunları piyasaya devredin. Bu baskıları yaşadık biz bu ülkede. IMF'nin politikaları yüzünden bugün hala emeklilikte yaşa takılanların arkadaşlarımızın sorunlarının çözemiyoruz. Çünkü IMF'nin bize dayattığı bu yanlış politikalar hepimizin geleceğini de karattı. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti devletinin başkanı sayın Cumhurbaşkanımız küresel emperyalizme karşı küresel güçlerin ülkemiz gibi ülkelere dayattığı yanlış ve haksız ve adaletsiz uygulamalara karşı bir meydan okuma yapmıştır bu taşeron şirketlerdeki arkadaşlara kadro vererek" diye konuştu.

Törende konuşan Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan ise, "Taşerondan kadroya geçen işçilerimizin durumlarını eski kadrolu işçilerin haklarıyla aynı hale getirdik. Hayırlı olsun. En düşük yevmiye 70 TL en yüksek yevmiye ise 166 TL oldu" dedi.

Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Gökhan Demircioğlu ise, kısa zamanda Niğde'de şubeyi açarak üye sayısını büyük oranda artırdıklarını. Bu sözleşmede emeği geçen Genel Başkanımıza ve Niğde Belediye Başkanımız Rifat Özkan'a teşekkür ederiz" dedi.

Konuşmalardan sonra sözleşme imzalandı. Daha sonra şube binası törenle hizmete açıldı.

Kaynak: İHA