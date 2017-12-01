Taşerona kadroda son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi!. Milyonlarca taşeron işçisinin heyecanla beklediği taşerona kadro konusunda beklenen açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşerona kadro konusunda tarih verdi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da bir açıklama yaptı. İşte taşerona kadroda son durum...

Kadrolu pozisyonda çalışmak için taşeron düzenlemesini bekleyen milyonlarca taşeron işçisi, taşerona kadro konusunda yaşanan gelişmeleri takip ediyor. Taşerona kadro açıklaması için gözünü hükümete diken vatandaşların bekleyişi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dakika taşeron açıklaması yaparak düzenlemenin yapılacağı tarihi verdi. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da bir açıklama yaptı. İşte taşerona kadro konusunda yaşanan son gelişmeler...

TAŞERONA KADRO VERİLECEK Mİ?

Çeşitli mesleklerde taşeron işçi olarak çalışan milyonlarca taşeron işçisi, son günlerin en çok merak edilen konularından olan "taşerona kadro verilmesi" konusu hakkında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşerona kadro konusunda açııklamalar yapmış ve bekleyişte olan işçileri umutlandırmıştı. Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşerona kadro konusunda açıklama yaptı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA TAŞERON AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca taşeron işçisinin beklediği kadro konusunda açıklama yaptı. Taşerona kadro verilmesi konusunda açıklama yapan Erdoğan, milyonlarca taşeron işçisinin beklediği müjdeli haberi verdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika taşeron açıklaması...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen toplu açılış töreninde bir vatandaşın "Taşeron ne olacak Sayın Cumhurbaşkanım" diye bağırması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu işte taşeron olmaz. Ama taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor" diye cevap verdi. Başbakan Binali Yıldırım ise, "Taşeron ile çalışanların sorununu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile hallediyoruz. 1 hafta içinde inşallah Meclise gönderiyoruz" dedi.