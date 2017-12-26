Taşerona kadro son dakika sınav soruları Taşerona kadro için hangi konular sorulacak?Taşeron işçilerin kadroya geçmesi için KHK çıktı. Taşeron işçiler kadroya geçerken 12 madde şartı bulunuyor. Bunlardan biri de taşeron işçiler kadroya geçerken sınava girecek. Peki taşeron işçilere sınavda ne sorulacak? Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamada taşeron işçilerin kadroya geçerken sınava tabii olacağını söyledi. 10 üzerinden 6 alan taşeron işçiler güvenlik soruşturmasından sonra kadroya geçecek. Taşeron işçiler kadroya geçerken KPSS yapılmayacak. Sınavın kolay olacağını söyleyen Sarıeroğlu, sınavın eleme amaçlı olmadığını söyledi. Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye ödenecek. Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacak. Geçiş sürecin 90 gün içerisinde tamamlanacak. 4 Aralık tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da kadroya geçirilecek. Kadroya geçen işçilerden sendikalı olanların maaş artışları toplu sözleşmeye göre yapılacak. Sendikalı olmayıp kadroya girenlerin maaşları ise yüzde 3.5 artacak.

TAŞERONA KADRO SINAVI NASIL OLACAK?

Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamada taşeron işçilerin kadroya geçerken sınava tabii olacağını söyledi. 10 üzerinden 6 alan taşeron işçiler güvenlik soruşturmasından sonra kadroya geçecek. Taşeron işçiler kadroya geçerken KPSS yapılmayacak. Sınavın kolay olacağını söyleyen Sarıeroğlu, sınavın eleme amaçlı olmadığını söyledi.

Taşeron düzenlemesi dışında tutulan kurumlar hangileri?

ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR: 1) Anadolu Ajansı, 2) Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, 3) Darülaceze Başkanlığı, 4) Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı, 5) Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Genel Sekreterliği, 6) EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreterliği, 7) EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kurulu Başkanlığı, 8) İller Bankası, 9) Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanlığı, 10) Merkezi Kayıt Kuruluşu, 11) Sulama Birlikleri, 12) Şeker Kurumu Başkanlığı, 13) T.C. Ziraat Bankası, 14) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı, 15) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, 16) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 17) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 18) Türkiye Halk Bankası, 19) Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş, 20) Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği, 21) Türkiye Kalkınma Bankası, 22) TRT, 23) Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Başkanlığı, 24) TÜRKSAT, 25) Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı, 26) Borsa İstanbul Anonim Şirketi Başkanlığı.