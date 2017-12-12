Taşerona kadro sınavı nasıl olacak? (2018) Sınavda hangi sorular sorulacak? 2018 yılında taşerondan kadroya geçenler işçiler sınava tabi tutulacak. 450 bin kamuda çalışanının gireceği taşeron sınavı nasıl olacak? Taşeron işçilere hangi soru sorulacak sınav KPSS gibi mi olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşerona kadroda sınav konusunda detayları açıkladı.

Taşeron işçilerinin merak ettiği kadroya geçme detayları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından taşerona kadro müjdesi verilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise taşerona kadroda sınav konusunda bilgi verdi. Peki taşeron işçilerin kadroya geçme sınavı hangi konulardan oluşacak KPSS gibi mi olacak? Taşerondan kadroya geçiş sınavı zor olacak mı? İşte tüm merak edilen soruların yanıtı.

TAŞERON İŞÇİLERE SORULACAK SORULAR

Taşeron işçiler kadroya geçerken sınav yapılacak. Herkes merakla taşeron işçilere hangi sorular sorulacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamada taşerona sınavla ilgili bilgi verdi. Sarıeroğlu sınavın KPSS gibi olmayacağını ve kolay olacağını ifade etti. Sınavdan 10 üzerinden 6 alanların daha sonra sözlü sınava gireceği de sözlerine ekledi.

TAŞERON İŞÇİLERİN EMEKLİLİK VE KIDEM TAZMİNATI NE OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, canlı yayınında soruları yanıtladı.

Çalışanlarımızın her şeyini düşündük. En ufak bir maduriyet olmasın diye. Bu imkanlar vardı. Yeni bir başlangıç yapıyorduk. Geçmiş dönemi sıfırlayıp bir başlangıç yapabilirdik. Burada çalışanlarımızın kazanmış oldukları kıdemleri son iş yerindeki kıdemlerini bir kenara koymadık. Bir çok hakları ileri düzeyde düzenlenme imkanına kavuşmuş olacak. En son çalıştıkları yerdeki kıdemlerine göre uygulayacağız.

Maaşları da geçmiş uygulamalarda asgari ücretle yapılan oluşum 1.5 asgari ücretle olmuş biz bu şekilde yapmadık. Mevcut maaşlarıyla birlikte geçişlerini sağlıyoruz. Kamuya geçiş olduğu için 52 günlük ilave tediye ücreti var. Üzerine 52 günlük bir ilave ücret almış olacak.

Bizden beklenti şuydu alandan da geliyorum. Artık taşeron firmalarında çalışmak istemiyoruz. Geleceğimize güvenle bakmak istiyoruz. Evimize ekmek götürme yarın herhangi bir işten çıkarma ile karşılaşır mıyız tedirginliğini istemiyorum. Bundan sonra taşeronla ilgili personel alımına ilişkin ilaveler gerçekleştirilmeyecek. Bizim sözümüz bu sene bitmeden bu işi nihayete erdirmekti. Resmi gazetede yayımlanarak uygulamaya koyarız.