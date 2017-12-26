Taşerona kadro sınav soruları hangi konular sorulacak?

Taşeron işçilerin kadroya geçmesi için KHK çıktı. Taşeron işçiler kadroya geçerken 12 madde şartı bulunuyor. Bunlardan biri de taşeron işçiler kadroya geçerken sınava girecek. Peki taşeron işçilere sınavda ne sorulacak?

Binlerce taşeronun beklediği KHK çıktı. Meclis'e gelmeden KHK ile kadroya geçen taşeron işçiler şartları da merak etmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron işçilerin kadroya geçerken sınava gireceğini söyledi. Gelin hep birlikte taşerona kadroda sınav detaylarına bakalım.

Taşeron işçilerinin merak ettiği kadroya geçme detayları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından taşerona kadro müjdesi verilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise taşerona kadroda sınav konusunda bilgi verdi. Peki taşeron işçilerin kadroya geçme sınavı hangi konulardan oluşacak KPSS gibi mi olacak? Taşerondan kadroya geçiş sınavı zor olacak mı? İşte tüm merak edilen soruların yanıtı.

TAŞERONA KADRO SINAVI NASIL OLACAK?

Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamada taşeron işçilerin kadroya geçerken sınava tabii olacağını söyledi. 10 üzerinden 6 alan taşeron işçiler güvenlik soruşturmasından sonra kadroya geçecek. Taşeron işçiler kadroya geçerken KPSS yapılmayacak. Sınavın kolay olacağını söyleyen Sarıeroğlu, sınavın eleme amaçlı olmadığını söyledi.