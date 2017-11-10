Taşerona kadro olacak mı ? Taşerona kadro için heyecanlı bekleyiş. Taşeron işçiye kadro verilmesi konusunda son günlerde yapılan açıklamaları yakından takip eden milyonlarca taşeron işçisi, büyük merakla "taşerona kadro verilecek mi?" diye araştırıyor. İşte taşerona kadroda son durum ve detaylar...

Taşerona kadro verilmesi konusunu yakından takip eden milyonlarca taşeron işçisi, büyük heyecanla hükümetten yapılacak olan taşerona kadro açıklamasını bekliyor. Kadrolu pozisyonda çalışmak isteyen taşeron işçileri, sık sık internet üzerinde "taşerona kadro verilecek mi?" ve "taşerona kadroda son durum" aramalarını yapıyor. İşte taşerona kadroda yeni gelişmeler...

TAŞERONA KADRO VERİLECEK Mİ?

Taşeron işçileri, son günlerde taşerona kadro verilmesi hakkında yapılan açıklamaları ve yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Yapılan açıklamalar dahilinde taşerona kadro konusundaki son durum hakkında bilgi sahibi olan vatandaşlar, dört gözle hükümetten yapılacak açıklamayı bekliyor. İşte taşerona kadroda son durum ve Başbakan Binali Yıldırım'ın taşerona kadro konusundaki açıklamaları...

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, AK PARTİ Grup Toplantısında konuştu. Başbakan Yıldırım: "(Taşeron işçilere kadro verilmesi) O iş bitti tamam, eli kulağında. Bugün yarın devreye girecek. Yeni seneden itibaren artık bu taşeron mevzusu bitmiş oluyor." dedi.

İZMİT BELEDİYESİ'NDEN TAŞERONA KADRO MÜJDESİ

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan başkanlığında gerçekleştirilen İzmit Belediyesi meclis toplantısında 22 madde görüşülerek karara bağlanırken belediye bünyesinde çalışan taşeronişçilere kadro müjdesi verildi.

İzmit Belediyesi'nin Kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Gündemdeki 22 maddenin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında taşeron işçilerini sevindirecek kadro müjdesi verildi. Toplantıda konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, "İzmit Belediyesi kuruşunu boşa harcamaz. Taşeronların yaptıkları işi yüzde 100 belediyemizin yapabilmesi için çalışıyoruz. Bu yılın sonunda yüzde 100'ü belediye şirketlerine geçmiş olacak. Çünkü işlem hacmi ona göre büyümüş oluyor. Buna çalışıyoruz. Hükümetimizin yaptığı çalışma var. Ocak ayından itibaren taşeronlarımızı şirketlerimize aldıktan sonra sendikalaştıracağız" şeklinde konuştu.

TÜRK-İŞ GENEL MALİ SEKRETERİ RAMAZAN AĞAR'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, "Elbetteki işçinin devlet güvencesine alınması olumlu ama biz statüyü çoğaltmayalım diyoruz. 2 statü olsun; biri işçi, diğeri de memur olsun." dedi. Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Başkanı da olan Ağar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik çalışmalarda sona aşamaya gelindiğini öğrendiklerini belirterek, taşeron meselesini Türkiye'nin gündemine kendilerinin getirdiğini söyledi.

Yol-İş Sendikası olarak 2010 yılında Karayolları'nda 10 bin işçinin kadroya alınmasını sağladıklarını ifade eden Ağar, "Türkiye'de 4A, 4B, 4C ve sözleşmeliler var. Bu hoş bir şey değil. Bir odada 5 ayrı statüde çalışan insanlarımız var. Bu 6'ncısı olacak. Taşeronda çalışan arkadaşlarımız devlet güvencesine alınacaksa işçi statüsünde alınsın. İşçilik yapan işçi statüsüne girsin, memurluk yapan da memurluk statüsüne girsin.

Geçmiş yıllarda ülkemizde işçi ve memur vardı. Şimdi aynı odada 5-6 farklı statüde çalışan insan var. Sonuçta bunların hepsinin parası devlet tarafından ödeniyor." diye konuştu. Ağar, ilgili düzenlemede işçilerin hangi statüde kadroya alınacağının kendilerine henüz bildirilmediğini dile getirerek, 4E ve memur sendikasına tabi olacaklarına yönelik kendilerine net olmayan bilgiler geldiğini kaydetti.

"İşçi işçidir, memur da memurdur." diyen Ağar, "Değişik, değişik sistemlerin konulmasının bu ülkeye faydası yok. İnsanlara da yazık. Bir odada ayrı ayrı ücret alıyorsak ayrı ayrı statümüz varsa bu iş barışını bozar. Eşit iş, eşit ücret ilkesi var. Bu anayasada var, bunu uygulayamıyoruz ama en azından 2 statümüz olsa işçi ve memur şeklinde biri işçi, diğeri memur olur. İşçi işçiliğini bilir, memur da memurluğunu bilir ama şimdi 5-6 sistem herkes ne olduğunu bilmez hale geldi." ifadelerini kullandı.

Ağar, taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik çalışmaları olumlu karşıladıklarını aktararak, "Elbetteki işçinin devlet güvencesine alınması olumlu ama biz statüyü çoğaltmayalım diyoruz. 2 statü olsun; biri işçi, diğeri de memur olsun. Elbette ne şekilde olursa olsun taşeronda çalışmaktansa devlet güvencesi altına alınmak hoş bir şey. Bunu her zaman söylüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MEMUR-SEN'DEN TAŞERON ÇAĞRISI

Memur-Sen, taşeron çalışanların kadroya geçirilmesi yönündeki çalışmalarında sona gelen hükümete, "4/B ve 4/C'li personel de kadroya geçirilsin" çağrısında bulundu.

Memur-Sen Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazdığı yazıda, "4/B ve 4/C'li personel de taşeron çalışanlarla birlikte eş zamanlı olarak kadroya geçirilmeli" çağrısında bulundu. Memur-Sen tarafından Bakanlığa iletilen yazıda, kamu personel sisteminin ve kamu personeline ilişkin mevzuatın bütünüyle dışında olan taşeron işçilerin sürekli istihdamına imkan sağlayacak düzenlemenin gündeme geldiği bu süreçte, kamu personel sistemi ve mevzuatıyla ilişkisi tartışmasız olan 4/B ve 4/C statüsündeki kamu görevlileri ile KİT'ler bünyesinde görev yapan ve memurlar tarafından yürütülen hizmetleri gören kamu işçilerinin kadroyla, sürekli istihdamla buluşturulmasının gerekliliği vurgulandı.

Yazıda, "3.Dönem Toplu Sözleşmesi'nin kapsamında yer verilen ve Kamu İşveren Heyeti Başkanın da imzasının bulunduğu 4/C ve 4/B kapsamındaki personelin, KİT'lerde görev yapan işçi statüsündeki personelin kadrolu istihdamla ilişkilendirilmesi noktasında siyasi iradenin açık, kesin ve gerçekleştirmeye talip olduğu hüküm ve vaat konumundadır" ifadeleri yer aldı.

Taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesine ilişkin her türlü süreci desteklediklerinin altını çizen Memur-Sen, "Kamu personel sistemi içerisinde yer alan ve fiilen de kamu hizmeti sunmakta olan 164 bine yakın sözleşmeli personel ile 20 bini aşkın 4/C kapsamındaki geçici personel olmak üzere 185 bine yakın kamu görevlisinin kadrolu ve güvenceli istihdamla ilişkilendirmesinin de taşeron işçilerle ilgili düzenlemeyle birlikte gerçekleşmesi ve sonuca bağlanması uygun olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet, geçtiğimiz günlerde taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi yönündeki çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı.