Taşerona kadro ne zaman verilecek? KHK ile taşerona kadro kesinleşti. Taşeron işçilere kadro için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Pazar günü yayınlanan iki yeni KHK ile taşeron işçilerin kadro detayları de belli oldu. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu taşeronda son durumu anlattı. İşte ayrıntılar

Taşeronda artık durum netleşiyor. Dün yayınlanan KHK ile birlikte taşeron işçilerin kadro durumu da belli oldu. Bakan Sarıeroğlu AA Editör Masası'na konuk olarak taşeronlarla ilgili açıklamada bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesine ilişkin, "Genel merkezi bütçe kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kapsam içerisine girdi. Özel bütçeli idarelerimiz, denetleme ve düzenleme kuruluşları kapsamın içinde. Baktığımız zaman 450 bin kişi şu anda kamu çalışanı" dedi.

TAŞERON KADRO İÇİN 450 BİN KİŞİ

Resmi Gazete'de yayımlanan taşeron düzenlemesine ilişkin soru üzerine Sarıeroğlu, yoğun bir çalışma sürecinden sonra taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçmeleriyle ilgili düzenlemeye son şeklini verdiklerini belirtti.



Sürece katkı sağlayan bakanlıklara ve ilgili kuruluşlara teşekkür eden Sarıeroğlu, "Dün gece bile çok geç saatlere kadar çalıştık ama bugün bu şekilde çıkmasından büyük memnuniyet duyuyorum. İlk günden itibaren içimize sinen, verdiğimiz sözü yerine getirmiş olmamızdan dolayı huzurlandıran güzel bir düzenleme oldu yeni yıl arifesinde." diye konuştu.

Düzenlemenin kapsamına ilişkin soru üzerine Sarıeroğlu, "Genel merkezi bütçe kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kapsam içerisine girdi. Özel bütçeli idarelerimiz, denetleme ve düzenleme kuruluşları kapsamın içinde. Baktığımız zaman 450 bin kişi şu anda kamu çalışanı. Dört aşamalı bir çalışma yaptık. Birincisi merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarımız. İkinci düzenlememiz mahalli idareler, yerel yönetimler, il özel idareleri ve mahalli idarelerin birlikleri. Üçüncü düzenlememiz kamuda mevsimlik geçici işçi olarak çalışan kardeşlerimizle ilgili. Dördüncü düzenlememiz de 4C statüsünde özelleştirme ile gelen kardeşlerimizle ilgili." ifadelerini kullandı.

Düzenleme kapsamında 450 bin kişinin tamamının şartsız, yaş kriteri olmadan kapsama alındığını anlatan Sarıeroğlu, "Mevcutta çalışan kardeşlerimizin içi rahat olsun. Biz en geniş nasıl yapabiliriz arayışı içinde olduk. Bu anlamda sadece emekli olanlar dışında çalışan 450 bin kişi için sınav olacak. Bu da düzenlemeyle alakalı koymamız gereken bir konuydu. Sonrasında, hepsini kadrolu işçi olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4D Statüsü'nde istihdamlarını sağlayacağız." şeklinde konuştu.



TAŞERON DÜZENLEMESİNE DAHİL OLACAK KURUMLAR

Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesi kapsamında yer alan kurum ve kuruluşları da açıkladı.

- Genel bütçe kapsamındaki idareleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, genel bütçe kapsamındaki TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay, Bakanlıklar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, AFAD, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün taşeron düzenlemesinden yararlanacak kurumlar arasında yer aldığını söyledi.



- Özel bütçe kapsamındaki idareler

Sarıeroğlu, özel bütçe kapsamındaki Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, ÖSYM, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, TODAİE, TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Ve Marka Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, KOSGEB, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu'nun, taşeron düzenlemesinden yararlanacak kurumlar arasında yer aldığını ifade etti.



- Denetleyici ve düzenleyici kurumlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, denetleyici ve düzenleyici kurumlardan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumunun, taşeron düzenlemesinden yararlanacak kurumlar arasında yer aldığını bildirdi.

- KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlar

Bakan Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün yanı sıra özel bütçeli Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Kalkınma Ajansları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği ve Biriktirme Yardımlaşma Sandığı, Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilatı Başkanlığının, taşeron düzenlemesinden yararlanacak kurumlar arasında yer aldığını açıkladı.



Sarıeroğlu, hali hazırda kamuda 140 bin kadrolu işçinin çalıştığını, 450 bin işçiyi sürekli kadroya almış olduklarını, büyük ve önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

İlk günden itibaren tüm kesimler için büyük hayallerinin olduğunu, bu hayalleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Düzenlemenin belediye boyutu da önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız bu çalışmayı ilan ettikten sonra Çalışma Bakanlığı olarak ALO 170 ve web sayfaları üzerinden geri dönüşleri aldık. Genelde çok olumlu bildirimler vardı. Sadece belediyelerimizde taşeron çalışan kardeşlerimizin soru işaretleri vardı. Onları da giderici düzenlemelerle konuyu daha disiplinli şekilde düzenlediğimizi ifade etmeme gerekiyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da bir açıklamada bulundu. Şu an belediyelerimizde personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanların tamamını, belediyelerimizin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alıyoruz. Bu bağlamda bir değişikliğimiz burada var. Basında hep tersi çıktı. 'Çöp, park, bahçe, temizlik işçilerini kapsama almıyor' şeklinde bazı bilgi kirlilikleri vardı. Orada daha ileri bir düzenleme yapıyoruz. Orada, hizmet alımlarının tamamını, hiçbir şekilde personel alımı kriteri de koymadan, tüm park, bahçe, temizlikle ilgili ihaleleri artık belediyelerimizde ortadan kaldırıyoruz. Tamamı, belediyelerimizin iktisadi teşekkülleri üzerinden gerçekleştirilecek. Yine belediye iktisadi teşekkülleri içindeki yüzde 50 artı ortak oldukları şirketler de dahil olmak üzere onlarda da taşeron çalıştırmayı kaldırıyoruz."

Kamudaki işçilerle ücretleri ve genel çerçeveyi belirlemek anlamında bir protokol gerçekleştirdiklerini anımsatan Sarıeroğlu, "Bundan sonraki süreçte belediye iktisadi teşekküllerindeki kardeşlerimizin, belediyelerdeki kardeşlerimizin de ücretlerini, sosyal haklarını bu kapsama alıyoruz. Bu anlamda daha düzenli daha kurallı bir sistemi inşallah getiriyoruz. İçişleri Bakanlığımız, Maliye ve Çalışma Bakanlığı sürecin içinde olacağız ama bundan sonra belediye iktisadi teşekküllerini alınacak personeller ve personel politikalarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız tamamen konuyla alakalı olarak çalışmaları yürütecek. Bu süreçte ve bundan sonraki istihdam süreçlerinde sıkıntı yaşanmaması için elimiz sürekli bu sürecin içinde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

MEVSİMLİK İŞÇİLERİN DURUMU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, geçici mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin 4 ay daha uzatıldığını belirterek, "Hala bazı talepleri de var. Onlara da buradan mesajımı vermek istiyorum; bu talepleri de biliyoruz. İki ay kalıyor, iki ayla ilgili ne yapabiliriz diye de bakıyoruz." dedi.

"Bundan sonra kamuya taşeron statüsünde işçi alımı söz konusu olacak mı? Eğer olmayacaksa, kamuya işçi alımı nasıl gerçekleşecek?" sorusu üzerine Sarıeoğlu, merkezi bütçeyle düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarında, özel bütçeli kuruluşlarda, idarelerde, bazı özel kanunla düzenlenen kurum ve kuruluşlarda, denetleyici, düzenleyici kuruluşlarda bundan sonra personel alımına dayalı hizmet ihalesinin yapılmayacağını bildirdi.

İŞKUR YÖNETECEK

Kamuya işçi alımıyla ilgili İŞKUR'un gerekli prosedürleri yürüteceğine işaret eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Lise ve üzeri için KPSS puanı esaslı bir alım şu anda söz konusu, lise altı için kura yöntemi var. İstenilenin üç kat üzerinde bir gönderim ve ondan sonra yine mülakat süreci işliyor. Mevcuttaki sistemimiz neyse bu sistem üzerinden kamuya saydığım kurum ve kuruluşlarda alımlar olacak. Belediye İktisadi Teşekküllerinde (BİT) ve belediyelerdeki alımlarda da İçişleri Bakanlığımız süreçle ilgili olarak Bakanlar Kurulu kararı çıkaracak. Orada da süreç daha disiplin altında, kurallı ve kontrollü olarak işleyecek."

4/C STATÜSÜNDEN 4/B'YE GEÇİŞ

Bakan Sarıeroğlu, 4/C'lilerin 4/B statüsüne geçirilmesi, 4/C statüsünün tamamen kaldırılması ve mevsimlik işçilerin çalışma sürelerinin 9 ay 29 güne kadar çıkarılmasına ilişkin değişikliklerin çalışanlara getireceği kazanımlara yönelik de bilgi verdi.

4/C'lilerin 4/B statüsüne geçirilmesi konusunda Sarıeroğlu, kamuda toplu sözleşme sürecinde bir temenni maddesi olarak "4/C'dekilerin 4/B'ye alınmasıyla ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır" hükmünün olduğunu hatırlattı.

Sarıeroğlu, bütün konfederasyonların, kamu görevlileriyle ilgili bu hükmün yerine getirilmesiyle ilgili çok güçlü taleplerini ilettiklerini belirterek, şu görüşlere yer verdi:

"4/C kapsamında yaklaşık 27 bin çalışanımız var. 4/B statüsü gereği şartları belli. Bu anlamda hem sosyal hem mali haklarında geçiş olan kamu görevlilerimizde iyileşmeler olacak. Geçici mevsimlik işçilerle ilgili olarak, ormanda çalışan, çayla ilgili çalışan Türkiye'de yaygın bu şekilde 23 bin kadar çalışanımız vardı. 5 ay 29 gün bir çalışma şekline sahiplerdi. Burada da bize talep olarak sürenin uzatılmasıyla ilgili sendikalarımızca iletilmişti. Burada da geçici mevsimlik işçilerimizin 4 ay daha sürelerinin uzatılabilmesiyle ilgili imkan getirdik. Bu konuyla ilgili olan bakanlığımız da bundan sonra Maliye Bakanlığımız olacak. Yaklaşık 10 ay. Hala bazı talepleri de var. Onlara da buradan mesajımı vermek istiyorum. Bu talepleri de biliyoruz. 2 ay kalıyor, 2 ayla ilgili ne yapabiliriz diye de bakıyoruz inşallah önümüzdeki dönemde."

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNİ HIZLANDIRIYORUZ

Sarıeroğlu, İstihdam Şurasında açıklanan istihdam teşvikleriyle ilgili bir soru üzerine, Türkiye ekonomisindeki yüksek büyüme oranını istihdama da yansıtmak istediklerini bildirdi.

İstihdam Seferberliği kapsamında yaklaşık 1,5 milyon kişinin işe yerleştirildiğini vurgulayan Sarıeroğlu, "2018 yılına girerken, İstihdam Seferberliğinin ikinci fazı için düğmeye bastık. Bu süreçte iş dünyamıza yeni müjdelerimiz oldu. Geçmiş teşviklerden farklı olarak sektör bazlı ve endüstri 4.0'a hazırlık kapsamında adımlar attık. Bunun dışında imalat sanayimizin daha güçlü istihdam, üretim ve büyüme hedeflerine ulaşabilmesi için bu sektörü öncelikli olarak belirledik. Yaptığımız teşviklerde de bu alanı pozitif bir sürece soktuk." ifadesini kullandı.

İşverenlerin, teşviklerin bir yılla sınırlı olmaması konusunda bazı taleplerinin söz konusu olduğunu aktaran Sarıeroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Açıkladığımız teşvik uygulamasıyla teşvikleri 2020 yılına kadar uzattık. Ayrıca, bugüne kadar teşviklerimizi hep asgari ücret üzerinden veriyorduk. Şimdiye kadar asgari ücretin neti üzerinden uygulanan teşvikleri, prime esas kazancın tavanı üzerinden uygulanacağı yeni bir modele geçiyoruz. Bizim önümüzdeki dönemde ücret seviyelerinin artmasıyla ilgili büyük bir arzumuz var. İş dünyamızın daha cesaretli adımlar atmasını arzu ediyoruz. Asgari ücretin üzerinde ücretlerle işçilerimiz çalışsın. Büyümenin katkısı ve sonuçlarının çalışanlarımızla da paylaşılmasını arzu ediyoruz."

Bakan Sarıeroğlu, kadroya geçecek taşeron işçilerin 52 günlük ilave tediye imkanından kadroya geçtikleri tarih itibarıyla yararlanacaklarını belirterek, "Nisan ayı itibarıyla 90 günlük kadroya geçiş süreci tamamlanacak. İnşallah ondan sonra hemen bütün konularla ilgili süreçlere ulaşmış olacaklar." dedi.

Taşeron sistemiyle ilgili, kamuda merkezi bütçeyle düzenlenen kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde yeni personel alımına dayalı hizmet ihalesinin son bulacağına dikkati çeken Sarıeroğlu, düzenlemenin herkese hayırlı olmasını diledi.

Sarıeroğlu, "Çok titiz bir çalışma yaptık. Muhakkak ki bu süreçte memnun olmayanlar ve 'acaba biz niye kadroya geçmedik' diyenler olacaktır. Biz iyi niyetle yola çıktık. Bu alandaki çalışmayı sonlandırma konusunda bir söz vermiştik. Bugün bunu gerçekleştirmiş durumdayız." ifadesini kullandı.



Sarıeroğlu, 2018'de geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üç kez toplandığını bildirdi. Sarıeroğlu, komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş'in bin 893 liralık teklifte bulunduğunu anımsattı. İşverenlerin herhangi bir rakam telaffuz etmediğine değinen Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Asgari ücretle ilgili işverene verdiğimiz bazı desteklerimiz vardı, onları sürdürmeme konusunda bir kararımız oluştu. İşverenler, bunun asgari ücrette yüzde 6 maliyet artışına neden olduğunu, bu nedenle makul seviyelerden bir artış yapılması arzularını dile getirdiler. Çalışanlarımız, emekçilerimiz önemli, işverenlerimizin rekabet gücünün korunması da önemli. Biz bunları orta noktada buluşturma yönünde gayret sarf ediyoruz."

Sonuç olarak taşeronun maddeleri:

"(Taşeron düzenlemesi) Genel merkezi bütçe kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kapsam içerisine girdi. Özel bütçeli idarelerimiz, denetleme ve düzenleme kuruluşları kapsamın içinde. Baktığımız zaman 450 bin kişi şu anda kamu çalışanı"

"Dört aşamalı bir çalışma yaptık. Birincisi merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarımız. İkinci düzenlememiz mahalli idareler, yerel yönetimler, il özel idareleri ve mahalli idarelerin birlikleri. Üçüncü düzenlememiz kamuda mevsimlik geçici işçi olarak çalışan kardeşlerimizle ilgili. Dördüncü düzenlememiz de 4C statüsünde özelleştirme ile gelen kardeşlerimizle ilgili"

"Şu an belediyelerimizde personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanların tamamını, belediyelerimizin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alıyoruz"

"'Çöp, park, bahçe, temizlik işçilerini kapsama almıyor' şeklinde bazı bilgi kirlilikleri vardı. Orada daha ileri bir düzenleme yapıyoruz. Orada, hizmet alımlarının tamamını, hiçbir şekilde personel alımı kriteri de koymadan, tüm park, bahçe, temizlikle ilgili ihaleleri artık belediyelerimizde ortadan kaldırıyoruz. Tamamı, belediyelerimizin iktisadi teşekkülleri üzerinden gerçekleştirilecek"

Taşeron Bilgilendirme Formu

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (ÇSGB) internet sitesinde, 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerine ilişkin bilgilendirme formu yer aldı. Bilgilendirme formundaki bilgiler doldurularak konuya ilişkin sorular sorulabiliyor.