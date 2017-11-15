Taşerona kadro geliyor! Bakan Ağbal'dan FLAŞ taşeron açıklaması

Son günlerde yaşanan gelişmelerle taşerona kadro konusunda umutlanan ve hükümetten gelecek olan müjdeli haberi bekleyen taşeron işçileri, yapılan son açıklamaları ve gelişmeleri yakından takip ediyor. İnternet üzerinde de "taşerona kadro verilecek mi?" ve "taşerona kadroda son durum" aramalarını yapan vatandaşlar, büyük heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Peki taşerona kadro konusunda son durum ne? İşte Maliye Bakanı Ağbal'dan taşeron açıklaması ve detaylar.

TAŞERONA KADRO GELECEK Mİ?

Son günlerin en çok merak edilen konularından olan taşerona kadro konusu, milyonlarca taşeron işçisinin kadrolu pozisyona geçebilmesi için araştırdığı bir konu. İnternet üzerinde konuyla ilgili sık sık "taşerona kadroda son durum" ve "taşerona kadro" aramalarını yapan vatandaşlar, yapılan açıklamaları da takip ediyor. Peki taşerona kadro verilecek mi? İşte son açıklamalar ve gelişmeler...

MALİYE BAKANI AĞBAL'DAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeron düzenlemenin yılbaşından önce çıkması için Hükümet olarak bir iradelerinin olduğunu belirterek, "Bu konuda da yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Ağbal, TBMM Genel Kurulunda, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının ikinci bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Taşeron düzenlemesiyle ilgili bakanlıkların çalışmalarını belli bir noktaya getirdiklerini belirten Ağbal, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda bu konuyla ilgili toplantıların yapıldığını, burada birçok konunun gündeme geldiğini söyledi.

Kapsam da dahil olmak üzere statü, ileriye dönük haklar, sağlanacak imkanlar gibi çok sayıda başlık olduğuna işaret eden Ağbal, şöyle devam etti:

"Bu çalışmaları süratle tamamlayıp Bakanlar Kuruluna getireceğiz. Bakanlar Kurulunda da bu konularda Hükümet olarak kararımızı verdikten sonra, en kısa zamanda olacağını tahmin ediyorum, bu kanun tasarısını Meclise getirmek istiyoruz. Bu konuda yapılacak yasal düzenlemenin yılbaşından önce çıkması noktasında Hükümet olarak bir irademiz var. Bu konuda da yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor."