Taşerona kadro başvuruları bugün başlıyor... Taşerona kadro sınavında neler sorulacak? Taşerona kadro süreci başlıyor. Taşerona kadro uygulaması bugün, kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurularıyla resmen başlayacak. Peki taşerona kadro süreci nasıl ilerleyecek? İşte taşeron işçilere kadro uygulamasında son gelişmeler.

Taşerona kadro diye bilinen, kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili uygulamada son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçileri yarından itibaren 11 Ocak'a kadar başvurularını yapabilirler. Başvuruların ardından süreç, "tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı", "ilana itirazlar", "itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı", "sınavın gerçekleştirilmesi", "sınav kuruluna itiraz", "itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı" şeklinde devam edecek. Hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

TAŞERON İŞÇİNİN KADROYA GEÇİŞİNDE SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular, bugün başlayıp 11 Ocak'ta zorunlu olarak sona erecek. Başvurunun ardından süreç, "tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı", "ilana itirazlar", "itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı", "sınavın gerçekleştirilmesi", "sınav kuruluna itiraz", "itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı" şeklinde devam edecek. Hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24'üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları" yayımlandı.

Buna göre, açıklanan idarelerin söz konusu bütçelerinden karşılanan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışanlar hak sahibi olabiliyor.