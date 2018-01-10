Taşeron kadro başvurusu ne zaman bitecek? Taşeron işçinin kadro başvurusunda gerekli belgeler neler? Taşeron işçiler kadro düzenlemesi KHK ile başladı. 2 Ocak'ta başlayan taşerona kadro başvurusu için son gün 11 Ocak perşembe yani yarın. Başvru yapmayan taşeron işçiler için son 2 gün. İnternette ise hâlâ taşerona kadro başvuruları için gerekli evraklar araştırılıyor. İşte detaylar...

Taşeron kadro başvuruları için verilen süre yarın doluyor. 2 Ocak'ta başlayan başvurular, çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) ardından başlamıştı. Peki bundan sonra taşeron işçinin kadro süreci bundan sonra nasıl ilerleyecek? İşte tüm detaylar...

TAŞERONA KADRO BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçişi için 2 Ocak'ta başlayan başvurucu süreci 11 Ocak Perşembe günü yani yarın sona erecek. Hala başvurusunu yapmamış işçiler için son 2 gün. Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler ellerini çabuk tutumalı. Peki kadro başvurusu için gerekli belgeler neler?

TAŞERON KADRO BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Taşerona kadro başvuruları yarın sona eriyor. Hala müracaatlarını yapmayan işçiler için son 2 günde başvurular alınmaya devam edecek. Kadro için müracaatlarını henüz yapmayan işçiler ise, başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hazırlamış olduğu yazılı bir açıklamada taşerona kadro başvurularının nasıl yapılacağını araştırıyor.

Taşeron işçiler, çalıştıkları kuruma dilekçe formu ve istenen belgeler ile başvuruda bulunacak. Aşağıdaki başvuru formları doldurularak çalışılan kuruma teslim edilecek ve yapılan başvurular komisyonlar tarafından kabul edilecek.