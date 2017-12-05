Taşeron işçiye kadro için Başbakan'dan açıklama geldi! Taşerona kadro bekleyen işçiler için Başbakan Binali Yıldırım bir açıklama yaptı. Başbakan Yıldırım, yaptığı açıklamada taşeron düzenlemesinin son şeklini aldığını ve 12 maddeden oluştuğunu belirtti. İşte taşerona kadro konusunda Başbakan Yıldırım'ın açıklaması...

Başbakan Binali Yıldırım Güney Kore ziyareti öncesi taşeron düzenlemesine ilişkin, ''Bu statüde çalışan, yüzbinleri ifade edeceğimiz kişilerin, kamuda işçi statüsünde süresiz sözleşmeli olarak çalışmasını öngören bir düzenleme gerçekleşecek. Taşeron düzenlemesi son şeklini aldı, 12 maddeden oluşuyor.'' ifadelerini kullandı.

DÜZENLEME 12 MADDEDEN OLUŞUYOR

Başbakan Binali Yıldırım, taşeron düzenlemesine ilişkin olarak, "Bununla ilgili detaylar 12 maddeden oluşuyor, detayları Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız bu hafta içerisinde ilgili taraflarla paylaşmış olacak. Muhtemelen yarınki grup toplantımızda da Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya değinebilir" dedi.

KASIM AYI ENFLASYON ORANI

Yıldırım, ''Beklediğimizden biraz yüksek geldi. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda yukarı doğru bir kıpırdanma var. Bunun geçici bir durum olduğunu düşünüyoruz. Aralık ayındaki oranın bundan daha düşük olacağını öngörüyoruz. 2018'de fevkalade bir durum olmazsa bu oran daha da düşecek." dedi.