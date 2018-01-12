Taşeron İşçilerin Kadroya Geçişi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Ordu'da sürekli ve işçi kadrosuna alacağımız tahmini rakamımız 6 bin 961 kişi olarak öngörüyoruz." dedi.

Yavuz, taşeron işçilerin kadroya geçişine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hükümetin, taşeron işçiler konusunda güzel bir çalışma yaptığını söyledi.

Ordu'da mahalli idari şirketlerinde veya diğer genel bütçeye dahil kuruluşlarda sürekli ve işçi kadrosuna alınacak tahmini rakamın 6 bin 961 kişi olarak öngördüklerini belirten Yavuz, "Bu artı eksi olabilir, daha fazla olabilir, belki daha az olabilir. Prensip olarak güvenlik soruşturmalarında ya da başka tür herhangi bir sıkıntısı olmayanları olabildiğince sisteme dahil edeceğiz. O nedenle de sınav yöntemi dahil olmak üzere bu konuyla ilgili çalışmamızı yapıyoruz." diye konuştu.

Yavuz, taşeron işçilerin, kadroya alınmaya ilişkin tereddüt yaşandıkları konularda valilikte oluşturulan komisyonlara başvurulabileceğini kaydetti.

Hiç kimseyi mağdur etmeden bu sürecin tamamlanacağını dile getiren Yavuz, taşeron işçilerle ilgili mutluluğu yaşatan Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm ilgililere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından SGK İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay, kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçilerin haklarına ilişkin sunum yaptı.