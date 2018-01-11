Taşeron İşçilerin Kadroya Geçişi

Batman Valisi Ahmet Deniz başkanlığında taşeron düzenlemesi ile ilgili uygulama ve düzenleme toplantısı yapıldı.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya Vali Deniz'in yanı sıra, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, ilçe belediye başkanları ve vekilleri belde belediye başkanları ile ilgili kamu kurum yöneticileri katıldı.

Toplantıda, İŞKUR ile SGK temsilcileri taşeron düzenlenmesine ilişkin bilgilendirme yaptı.