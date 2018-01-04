Taşeron İşçilerin Kadroya Geçiş Müracaatları Zılgıt ve Yoh Yohlar Eşliğinde Yapıldı

Taşeron işçilerin kadroya geçiş müracaatları zılgıt ve yoh yohlar eşliğinde yapıldı



KİLİS - Kilis'te, Taşeron işçilerin kadroya geçiş müracaatları 'zılgıt ve yoh yoh'lar eşliğinde yapıldı.

Kanun Hükmünde Kararname taşeron firmalarda çalışan geçici işçilerin kadroya geçişleriyle ilgili olarak başvurular başladı. Çalışma ve İŞKUR Kilis İl Müdürü Nurettin Köksal, SGK Kilis İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, Yol - İş Sendikası Başkanı Mehmet Ali Polat ile Hizmet İş Sendikası Kilis İl Temsilcisi Ekrem Çetin ile birlikte Taşeron işçilerin kadroya geçiş müracaatları ile ilgili işçiler ile bir araya geldiler. İşçiler müracaat yaptıkları sırada heyecanlı oldukları gözlenirken, kendilerine kadro veren yetkilileri teşekkür ettiler. Kilis Devlet Hastanesi'ndeki programda kadroya geçen işçiler zılgıt ve yoh yohlarla eşliğinde evraklarını teslim etmeleri ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.