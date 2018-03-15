Taşeron İşçilerin Kadro Heyecanı

Büyükorhan Belediyesi bünyesinde çalışan taşeron işçilerde mülakat heyecanı başladı.

Büyükorhan Belediyesi bünyesinde çalışan ve kanun hükmünde kararname ile yapılan düzenlemeden yararlanmak isteyen işçileri mülakat heyecanı sardı. Belediye birimlerinde çalışan ve süreç içerisinde yapılan tahkikatlar neticesinde şartları kanunlara uyan ve mülakata girmeye hak kazanan 29 kişinin mülakat sınavı başladı. Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen mülakata 29 kişi katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Recai Arvas'ın komisyon başkanlığı yaptığı mülakata giren işçilere genel kültür ve görev yaptıkları birimlerle ilgili sorular soruldu.

Bu hafta mülakat tamamlanacak. Güvenlik soruşturmaları da emniyetten gönderilecek. Soruşturmaların da tamamlanmasının ardından kadroya girmeye hak kazanan personele ait liste 25 Mart tarihine kadar ilan edilecek. 2 Nisan tarihinden önce kadroya geçiş işlemi tamamlanacak. - BURSA