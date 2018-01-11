Taşeron işçilerin kadro başvuruları için son günler! İşte başvuru evrakları. Taşeron işçiler kadro düzenlemesi KHK ile başladı. 2 Ocak'ta başlayan taşerona kadro başvurusu için son gün 11 Ocak perşembe yani yarın. Başvru yapmayan taşeron işçiler için son 2 gün. İnternette ise hâlâ taşerona kadro başvuruları için gerekli evraklar araştırılıyor. İşte detaylar...

Taşeron kadro başvuruları için verilen süre yarın doluyor. 2 Ocak'ta başlayan başvurular, çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) ardından başlamıştı. Peki bundan sonra taşeron işçinin kadro süreci bundan sonra nasıl ilerleyecek? İşte tüm detaylar...

TAŞERONA KADRO BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçişi için 2 Ocak'ta başlayan başvurucu süreci 11 Ocak Perşembe günü yani yarın sona erecek. Hala başvurusunu yapmamış işçiler için son 2 gün. Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler ellerini çabuk tutumalı. Peki kadro başvurusu için gerekli belgeler neler?

TAŞERON KADRO BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Taşerona kadro başvuruları yarın sona eriyor. Hala müracaatlarını yapmayan işçiler için son 2 günde başvurular alınmaya devam edecek. Kadro için müracaatlarını henüz yapmayan işçiler ise, başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hazırlamış olduğu yazılı bir açıklamada taşerona kadro başvurularının nasıl yapılacağını araştırıyor.

Taşeron işçiler, çalıştıkları kuruma dilekçe formu ve istenen belgeler ile başvuruda bulunacak. Aşağıdaki başvuru formları doldurularak çalışılan kuruma teslim edilecek ve yapılan başvurular komisyonlar tarafından kabul edilecek.

- 5 adet vesikalık fotoğraf,

- Emekli ya da yaşlılık aylığı almadığına ilişkin belge,

- Adli sicil belgesi (sabıka kaydı),

- Varsa, başvuru sahibinin eklemek istediği sertifikalar

- Öğrenim durumunu gösterir belge,

- En son çalıştığı nitelik evrakları.

TAŞERONA KADRO SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

1- Taşeron işçiler, istihdam edilecekleri (kadroya geçecekleri) kurumlara başvuru yapacak.

2- İşçilerin bilgileri, başvurdukları idareler tarafından elektronik ortama aktarılacak ve sınav süreci başlatılacak.

3- Sınav soruları, çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek

4- Sınavda başarılı sayılmak için 100 puan üzerinden en az 50 puan almak şartı aranacak

5- Geçiş süreci 90 gün içinde sonuçlandırılacak. Hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

TAŞERON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kadro başvurularını gerçekleştiren taşeron işçilerin merak ettiği bir değil konu da taşeron sınavının ne zaman yapılacağı. Sınavın tarihini öğrenmek isteyen taşeron işçileri, internette araştırma yapıyor.

3 Mart ve 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron işçilere sınav yapılacak. Sınav kuruluna itiraz ise 23 Mart ile 26 Mart 2018 arasında gerçekleştirilecek. Sınavdan başarılı olanlar da 2 Nisan 2018 tarihine kadar kadroya geçmiş olacak.