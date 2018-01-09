Taşeron işçilerin kadro başvuruları için son tarih! Açıklandı. Taşeron işçilerin kadro başvuruları için önemli bir uyarı geldi. Taşeron işçilerin başvuru öncesi; başvuru formu, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu ve örnek sulh ve feragat dilekçesi gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan evrakları tamamlamaları gerekli.

Taşeron işçilerin kadro başavuruları devam ediyor. Taşeron işçilerin kadro başvurusu yaparken dikkat etmesi gereken hususlar var. Özellikle başvuru esnasında eksik evrak çıkması durumunda başvuru kabul edilmiyor. Taşeron işçiler için son başvuru tarihi de giderek yaklaşıyor.

Yaklaşık 1 milyon taşeron işçinin heyecanla beklediği kadro başvuruları 2 Ocak'tan itibaren alınmaya başladı. Taşeron işçilerin son başvuru tarihi de 11 Ocak 2018 olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı uyarıda "Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak'tır. Başvurular 11 Ocak mesai bitiminde tamamlanacaktır" ifadesini kullandı.

Taşeron işçiler, çalıştıkları kuruma dilekçe formu ve istenen belgeler ile başvuruda bulunacak. Aşağıdaki başvuru formları doldurularak çalışılan kuruma teslim edilecek ve yapılan başvurular komisyonlar tarafından kabul edilecek.



TAŞERONLARIN YAPMASI GEREKENLER

= Taşeron işçiler, istihdam edilecekleri (kadroya geçecekleri) kurumlara başvuru yapacak.

= İşçilerin bilgileri, başvurdukları idareler tarafından elektronik ortama aktarılacak ve sınav süreci başlatılacak.

= Sınav soruları, çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek

= Sınavda başarılı sayılmak için 100 puan üzerinden en az 50 puan almak şartı aranacak

= Geçiş süreci 90 gün içinde sonuçlandırılacak. Hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.