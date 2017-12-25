Taşeron İşçilere Sürekli İşçi Kadrosu Verilmesi

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmesine ilişkin, "Hem kamuda hem yerel yönetimlerde artık taşeron dönemi sona ermiştir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çalışma hayatında alınmış en önemli karar ve büyük bir reformdur. Bu reformun ne anlama geldiği kamuoyunda yeterince anlaşılmamış olabilir ama ben bir sendikacı olarak yaşadığımız tecrübelerimle bugün geldiğimiz nokta gerçekten gurur verici bir nokta." dedi.



Arslan, Hak-İş Konfederasyonu Çorum İl Temsilciliği tarafından kentteki bir salonda düzenlenen "İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, hükümetin Türkiye'deki çalışma hayatı ile ilgili tarihi bir düzenleme yaptığını ve söz konusu düzenleme ile Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını söyledi.



Bir sendikacı olarak taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmesinin önemini çok iyi bildiğini ve anladığını vurgulayan Arslan, "Hem kamuda hem yerel yönetimlerde artık taşeron dönemi sona ermiştir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çalışma hayatında alınmış en önemli karar ve büyük bir reformdur. Bu reformun ne anlama geldiği kamuoyunda yeterince anlaşılmamış olabilir ama ben bir sendikacı olarak yaşadığımız tecrübelerimle bugün geldiğimiz nokta gerçekten gurur verici bir nokta." diye konuştu.



"Çalışma hayatımızda bazı sorunlar var ama lütfen büyük fotoğrafı gözden kaçırmayalım" ifadelerini kullanan Arslan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük kamu reformuna imza atılmış bir düzenleme olduğunu, bu düzenlemenin öneminin asla küçümsemeden diğer sorunların çözümü için çalışacaklarını kaydetti.



"Bu konudaki kararlılık, küresel güçlere karşı da bir meydan okumadır"



Taşeron işçi çalıştırmanın Türkiye'de ilk kez 1933 yılında mevzuata girdiğini hatırlatan Arslan, "Küreselleşme ile bize kamunun küçültülmesi, devletin küçültülmesi dayatıldı. Uluslararası sermaye çevrelerinin dayatmalarına rağmen Türkiye'de milli ve yerli bir ses çıktı. Bütün bu dayatmalarınıza karşı biz diyoruz ki 'Hayır, biz bütün kamu hizmetlerini kamu işçileri eliyle yapacağız.' Bu sözü söyleyen milletin adamı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Bütün gelişmiş ülkelerde bu tür hizmetlerin taşeron ve benzeri sistemler üzerinden yapılmaya devam edildiğini vurgulayan Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Türkiye'nin yaptığı, iş dünyasındaki bütün ezberleri bozan bir iştir. İlk defa hem yerel yönetimlerde hem bakanlıklarda ve kamunun alanında artık taşeron sisteminden vazgeçiyoruz. Mevzuatımıza 1933 yılında giren taşeron sistemi, aradan geçen 80 yıl sonra ilk defa hükümetimiz tarafından reddediliyor. Artık kamuda taşeron sisteminden vazgeçen bir Türkiye var. Bu aslında sadece bu ülke için değil, bölgemiz ve bütün insanlık için tarihi bir adımdır.



Artık kamu hizmetlerinin kamu çalışanları eliyle yapılmak istenmesi ve bu konudaki kararlılık, küresel güçlere karşı da bir meydan okumadır. Sadece sizler kadro almıyorsunuz artık bu ülkedeki kamu hizmetleri, sizden sonra gelecek kamu işçileri eliyle yürütülecek.

Dolayısıyla bu olay sadece 300 bin, 500 bin ya da 1 milyon insanı ilgilendirmiyor. Türkiye'nin kamu hizmetlerinin geleceğini ilgilendiren tarihi bir adımdır. Bu her türlü takdirin, teşekkürün üzerindedir. Biz biliyoruz ki kamu hizmetlerinin kamu çalışanları eliyle yapılması hem maliyeti düşürecek hem de hizmet kalitesini artıracaktır. Bunu iddia ediyoruz."



Toplantıya TBMM İdare Amiri ve Hak-İş Onursal Başkanı Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, MHP İl Başkanı Mehmet Akif Aras ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçiler de katıldı.