Taşeron İşçilere Kadro İçin Mülakat Yapıldı

Kula ilçesinde belediye bünyesinde çalışan işçilerden kadroya geçmek için müracaat edenler mülakata alındı.

Belediyenin çeşitli birimlerinde taşeron işçi olarak çalışan ve kadroya geçmek için müracaat eden 186 kişi, Kula Belediyesinde mülakata girdi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un başkanlığını yaptığı komisyonda, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Yazı İşleri Müdür Vekili Volkan Filik, Destek Hizmetleri Müdür Vekili İlker Çevik ve Fen İşleri Müdürlüğü Şantiye Şefi Özgül Yuca mülakat komisyonunda yer aldı.

Belediye Başkanı Tosun mülakatın çalışanlara hayırlı olması dileğinde bulunarak, hükümetin belirlediği standartlar doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.

Kula Belediyesi olarak, hizmet alanları içerisinde işçilerin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Tosun, "Saha performansları hususunda şüphemiz yok. Mesai arkadaşlarımız alanlarında uzman ve yeterli donanıma sahip. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadro çalışmalarımızı yapılan mülakatlar ile tamamlamış olacağız. Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Belediye şantiyesinde gerçekleştirilen uygulamalı mülakatta işçilerin çalışma dallarına uygun olarak hazırlanan sınav uygulamalı ve yüz yüze mülakat yöntemiyle yapıldı.