Taşeron işçi KHK ile son dakika kadroya geçiş hakkı Taşerona kadro düzenlemesi nasıl olacak

KHK ile gelen taşeron kadro düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde. Taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? Taşeron kadro düzenlemesi nasıl olacak? Taşeron maaşları ne kadar olacak? 4C'li taşeron işçi 4B kadrosuna hangi şartlarda nasıl geçecek? Hangi kurumdan kaç taşeron işçi alınacak? Belediye işçilerin tamamı kadroya alınacak mı? Taşeron sınavı ne zaman ve nasıl olacak? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Taşeron işçilere, 4C'lilere ve mevsimlik çalışanlara müjdeler KHK ile hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve son yayınlanan KHK ile birlikte resmileşen taşeron düzenlemesi ile ilgili ayrıntıları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıkladı. Taşeron işçilere, 4C'lilere ve mevsimlik çalışanlara müjdeler KHK ile hayata geçirildi. 4 Aralık itibariyle çalışmakta olan taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçecek. 10 gün başvuru süresi olacak, 90 gün içinde de sınav dahil işlemler tamamlanacak. İşte işçilerin geliri, yıllık 4 bin 621 liralık ikramiyle artacak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 900 bin taşeron işçi, 4C'li ve mevsimlik çalışana müjdeleri Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayata geçti. KHK'ya göre; 4C statüsünde çalışmakta olan geçici personel, 4B sözleşmeli personel statüsüne geçirilecek. 4C statüsü kaldırılacak. Mevsimlik geçici işçilerin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri, kurum ve kuruluşların talebi üzerine 4 ay uzatılabilecek. Taşeron işçiler ise sürekli işçi kadrosuna geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı'nda da taşeron bulunuyor. Hepsi kadromuz içine giriyor. Ücret politikası tamamen kalkıyor. 300-400, belki 500 liraya arkadaşlarımız çalışıyor. Taşeron falan kullanılmayacak. İnanıyorum ki çok daha huzurlu, rahat bir döneme böylece girmiş olacağız" diye konuştu. Düzenlemedeki ayrıntılar şöyle:

Kamu kurumlarında ve belediyelerde çalışan taşeron işçiler muradına erdi. Taşeron çalışanları sürekli işçi kadrosuna geçişini sağlayacak düzenleme, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayata geçti. Düzenleme 2 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek, taşeron işçilerin kadroya alınması süreci başlayacak.

Kamu kurumlarında çalışan 450 bin taşeron işçi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4D statüsünde istihdam edilecek. Belediyelerde personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanların tamamı da belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alınacak.

Kadro imkanı 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak. Sürekli işçi kadrosuna geçecek işçilerde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak. 4 Aralık'ta askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da sürekli işçi kadrosuna geçirilecek.

Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecek. Taşeron işçilerde sadece mesleki bilgilere yönelik sınavı geçme ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan memur olabilme şartları aranacak. İşçiler öncelikle, açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunacak. Bu aşamanın ardından işçiler 10 gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime başvuracak.

Başvuranların, şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların idarelerince belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde idarelerince sonuçlandırılacak.

Bu süreçlerin ardından taşeron işçiler, yüklenicinin hak edişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birim/yerleşim yeri adına vize edilmiş sayılan sürekli işçi kadrolarına idarelerince topluca geçirilecek. Taşeron işçilerin kıdemleriyle birlikte geçişleri gerçekleştirilecek.

Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği işkolunda kurulu işyerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki idarelerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu'nca karara bağlanan ve süresi en son sona erecek Toplu İş Sözleşmesi'nin (TİS) bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamayacak.

4 ARALIK MİLAT: Taşeron işçilikten sürekli işçi kadrosuna geçebilme imkanı, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırmakta olanları kapsayacak.

DAVALARDAN FERAGAT ŞART: Kadroya geçmek isteyenler açtıkları davalardan, icra takiplerinden feragat edeceğine dair beyanda bulunacak.

2 OCAK'TA BAŞLIYOR: Düzenleme 2 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren 10 günlük süre içerisinde başvurular alınacak.