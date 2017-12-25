Taşeron Firmalarıyla İlgili Bakan'dan Açıklama: Mağdur Etmeyiz

Taşeron işçilerin özel sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi ile ilgili geçen yılın mart ayında yapılan açıklamadan bu yana ülke genelinde bu alanda hizmet veren 20 bine yakın şirketin kapatılacağına dair açıklamalara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan yanıt geldi. Bakan Sarıeroğlu, "Taşeron düzenlemesini iyi niyetle yaptık. Bu süreçte kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Hiçbir firmamızın mağdur olmasını, kapanmasını arzu etmeyiz" dedi.

TAŞERONDA İŞVERENLER DÜŞÜNÜLDÜ

Bakan Sarıeroğlu, taşeron işçileri kadroya kavuşturan düzenlemede işverenleri de düşündüklerini belirterek, bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile istişarelerde bulunduklarını bildirdi.

Alt işveren firmaların mağdur olmaması için düzenlemede tazminat maddesine yer verdiklerini vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Alt işveren firmalarının fesih edilen sözleşmelerden sözleşme konusu işin yüzde 80'ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5'i oranında tazminat ödenecek. Bu firmaların kamu kurumlarına ait işlerin yürütülmesinde kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınmasına veya kiralanmasına imkan sağlanacak."

Taşeron işçileri kadroya kavuşturan düzenlemeyi titiz ve ayrıntılı bir çalışmanın ardından hayata geçirdiklerini dile getiren Sarıeroğlu, "Taşeron düzenlemesini iyi niyetle yaptık. Bu süreçte kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Hiçbir firmamızın mağdur olmasını, kapanmasını arzu etmeyiz. Bu süreçte sıkıntı ve mağduriyetler yaşanırsa gerekli değerlendirmeleri yaparız." diye konuştu.

"KİMSENİN EKMEĞİNDEN OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Bakan Sarıeroğlu ayrıca TRT'ye yaptığı konuşmada Taşeron işçi veren kurumlar için, "Kimsenin ekmeğinden işinden olması arzusunda değiliz, sıkıntılı olabilecek durumları ortaya koyduk. Tazminatlar hemen ödenecek. Araç gereçleri, malzemelerle ilgili, yatırımlarla ilgili komisyonlarımız var. Satın alma ve kiralama konusuna gideceğiz. Aldıkları krediler olabilir. Süreç içinde bu konuları çözeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Mağduriyet olduğunda onların olumsuz etkilenmemesi için çözümler bulacağız" dedi

"İŞVEREN SIKINTIYA GİRER"

Taşeron işçi uygulaması hayata geçmeden önce, ATO Meclis Üyesi Bülent Çizmeci, " Kamuda çalışan taşeron işçiler kamuya geçirilecek. Biz de zaten üç yıl sözleşme yapıyoruz. Bizim yüzde 1.7 karlılığımız var. Biz bu kar ile iş yapmaya çalışıyoruz. Bu iş biterse, banklar sekteye uğrayacak, mali müşavirler sıkıntıya girecek, tedarikçiler sıkıntıya girecek" demişti.

Tesder Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Araç da, "Taşeron yasasının faaliyette olan 20 bin şirketin düşünülmeden hazırlanması veya hayata geçirilmesi bizim şirketlerimizin bünyesinde çalışan 100 bin insanında işsiz kalması demek olacaktır. Araç ve ekipman yatırımlarımızı hep banka kredileri ile yaptık. Hepimizin bankalara yüksek miktarlarda kredi borçlarımız var. Bu düzenleme için bizden yana işçiye sunulacak bir katkı varsa biz bunu yapmaya hazırız. Başka bir iş alanımız yok. Sudan çıkmış balığa döneceğiz" şeklinde konuşmuştu.