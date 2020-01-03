Taşeli bölgesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

03.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:24

Karaman'ın Taşeli bölgesi olarak bilinen ve Toros Dağları üzerinde bulunan üç ilçesinde dünden buyana devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.



Baraj gölü ve doğasıyla insanları adeta büyüleyen Ermenek ilçesinde dün geceden bu yana aralıksız yağan kar, en çok çocukları sevindirdi. Beyaza bürünen bölge kartpostallık görüntüler oluşturdu. İlçe merkezinde kar kalınlığı şimdiden yarım metreyi bulurken, yükseklerde ise 1 metreyi geçti. Ekipler, ilçe merkezinde yolları açık tutabilmek için geceden buyana aralıksız olarak çalışıyor. Sabah saatlerinde okula gitmek için evlerinden çıkan öğrenciler ise yağan karın keyfini oynayarak çıkardı. Kar nedeniyle aç kalan sokak hayvanları da çöp bidonlarında yiyecek aradı. Kar yağışı Ermenek dışında Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde de etkisini sürdürüyor. İlçelere bağlı köylerde ulaşım güçlükle sağlanıyor.



Karaman merkezde de sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Karaman'ı Mersin'e bağlayan Sertavul Geçidi'nde tipi şeklinde devam eden kar, ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açıyor. Bölge trafik ekipleri Mersin yönüne gidecek olan araçların zincirsiz ve kar lastiksiz seyretmelerine izin vermiyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA