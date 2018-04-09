Taşdoğan'dan Polis Teşkilatı Kuruluş Yıldönümü Mesajı

MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Polis haftası münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Türk Polis Teşkilatının 173'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan MHP Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Muhittin Taşdoğan, Türk Polisi üstlendiği bu ülküyle mensubu olduğu milleti gururla gelecek nesillere taşıyacağını belirtti.

Taşdoğan'ın mesajında "Türk Emniyet Teşkilatı açısından önemli bir noktadır. Tarihler 10 Nisan 1845'i gösterdiğinde adını bulan Türk Polis teşkilatı 173 yıldır gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Türk milletinin gönlünde taht kurmuştur. Biliriz ki Türk polisi sürekli haksızlığın karşısında, mazlumun dayanak noktasındadır. Biliriz ki, başı dara düşen her fert polisimizi sığınak kapısı olarak görmektedir. Türk tarihine baktığımızda, Devlet geleneği tarihin derinliklerinden beri var olagelmiş, diğer toplumlara Türk devlet geleneği öncülük etmiştir. Sekizinci yüzyılda Tonyukuk yazıtında karşımıza çıkan kolluk güçlerinin önemi, ilk günkü gibi heyecanıyla bugün, sosyal toplumun bir gereği olarak şekillenmiş ve Türk Polisi olarak adını bulmuştur. Polisimizin onurla taşıdığı 54 şualı ve 8 köşeli yıldızın erdem ve ahlakın timsali olduğu hepimizin malumudur. Onurla taşıdıkları bu yıldız toplumun temel direğinin bekçisi olduklarının ispatıdır. Bu bilinçle hiç tereddüt etmeden söyleyebilirim ki Türk polisi üstlendiği bu ülküyle mensubu olduğu milleti gururla gelecek nesillere taşıyacaktır. Emniyet Teşkilatımızın, bundan sonra da şerefli mazimizden ve milletimizden aldığı güçle, topluma güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkla bütünleşerek en en iyi şekilde devam ettireceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatının 173. Şeref yıldönümünde, güzel vatanımın dört bir yanında görev yapan tüm Emniyet mensuplarının bu anlamlı gününü kutluyorum. Özellikle Vatan uğrunda mücadele ederken yücelerin en yücesine eren Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP