Taşdoğan'dan Çocuk İstismarına Sert Tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, son zamanlarda artan çocuk istismarına sert tepki göstererek, "Artık yeter, biran önce hem şehir olarak hem de ülke olarak harekete geçmeliyiz" dedi.

Çocukların kişiliğini hiçe sayarak yapılan her türlü sözel ve fiziksel hareketin istismar olduğunu söyleyen Taşdoğan, adalet verilerine göre yılda ortalama 8 bin çocuğun cinsel olarak istismar edildiğini ifade etti. Çocuk Hakları Sözleşmesinin ve konuyla ilgili cezaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan İl Başkanı Taşdoğan, "Artık yeter. Bütün veriler ve raporlar çocuk istismarının hızla arttığını gösteriyor. Verileri incelediğimizde korkunç rakamlar ortaya çıkmıştır. Adalet Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısı, son 10 yılda yaklaşık 3 kat arttı. Çocuğun cinsel istismarında Türkiye dünya listesinde 3'üncü sırada. Cinsel istismara uğrayanların yüzde 70'i 18 yaş altı. 11 yaşından küçüklerin oranı, yüzde 70. Bu rakamlar bizleri dehşete düşürmektedir. Biran önce hem şehir olarak hem de ülke olarak harekete geçmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Özel eylem planları geliştirilmelidir"

Başkan Taşdoğan, konuyla ilgili çözüm olarak özel eylem planları geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Geleceğimiz olan çocuklarımızı göz göre göre kaybetmeye hiç niyetimiz yoktur. Bu konuyla ilgili eylem planlarımızda, hukuksal değişimler yapılarak daha ciddi cezalar uygulanmalı, ardından ise halk bilinçlendirilmeli, hekimler ve öğretmenler gibi profesyonellere yönelik eğitimsel faaliyetler düzenlenmeli, çocukların bilinçlenmesine yönelik eğitim çalışmaları ilk etapta yapılması gerekmektedir. İkinci etapta ise ailelerin çocuklar üzerindeki etkisidir. Aileler çocuklarına gereken ilgiyi göstermelidir. Toplumun ahlak ve değerlerine karşı nasıl davranması gerektiğini ve bu değerler çerçevesinde nasıl yaşam alanı oluşturması gerektiği bilincini kazandırmalıdır. Bu sebeple her bireyin çocukların istismara uğramaması için üzerine düşen insanlık görevlerini yerine getirmesi, kendi alanında yapabileceği her türlü çalışmayı ve fedakarlığı yapması gerekmektedir. MHP Gaziantep İl Başkanlığı olarak bu konuyla ilgili elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Buyurun, Gaziantep olarak çocuk istismarı ile ilgili üzerimize düşeni yapalım. Marka kent, diğer şehirlere örnek teşkil etsin. Türkiye olarak bu konunun da üstesinden gelelim" diye konuştu. - GAZİANTEP