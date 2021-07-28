Taşdibi Mahallesi, kesintisiz ve daha sağlıklı suya kavuştu
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Taşdibi Mahallesi, kesintisiz ve daha sağlıklı suya kavuştu

Taşdibi Mahallesi, kesintisiz ve daha sağlıklı suya kavuştu
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Taşdibi mahallesinde yeni bir sondaj kuyusu açtı.

Sondajın pompa montajının tamamlanmasıyla mahallede yenilenen terfi hattına bağlantısı yapılarak hanelere kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu verilmeye başlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Saruhanlı ilçesine bağlı Taşdibi mahallesinde yeni bir sondaj kuyusu açıldı ve 2 bin 400 metre terfi hattı yenileme çalışması gerçekleştirildi. Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı pompa montajının ardından terfi hattı bağlantısı yapılan sondaj ile hanelere daha sağlıklı su verilmeye başlandı.

"Büyükşehir ve MASKİ bizi hiç yalnız bırakmadı"

Taşdibi Mahalle Muhtarı Ali Çakal, mahallesindeki eski terfi hattında sık sık sorunlar meydana geldiğini ve üst kotlarda bulunan hanelerde içme suyu sıkıntısı yaşandığını belirterek, "MASKİ Genel Müdürlüğünün mahallemizde açtığı yeni sondaj kuyusu ve yenilediği terfi hattı ile artık mahallemizde böyle sorunlarla karşılaşmıyoruz. Ne bayram öncesinde ne de Kurban Bayramında su sorunu yaşamadık. Artık üst kotlarda kalan hanelerimize de yeterli miktarda içme suyu ulaşıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, tüm sorunlarımızla ilgilendi. Yapılan hizmetlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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