Taşdemir, İTO'yu bölgeye yatırım yapmaya çağırdı
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Taşdemir, İTO'yu bölgeye yatırım yapmaya çağırdı

Taşdemir, İTO'yu bölgeye yatırım yapmaya çağırdı
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Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Doğan Salman ile Genel Sekreter Vekili Özcan Tokel ile görüştü.

Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Doğan Salman ile Genel Sekreter Vekili Özcan Tokel ile görüştü. Taşdemir, İTO yetkililerine bölgenin yatırım imkanlarını anlattı. İTO üyesi iş insanlarını SERKA'nın faaliyet yürüttüğü Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde yatırım yapmaya çağıran Taşdemir, SERKA ile İTO arasında işbirliği alanları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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