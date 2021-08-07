Taşdemir, İstanbul'daki tekstil ve konfeksiyon birlikleriyle görüştü
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Taşdemir, İstanbul'daki tekstil ve konfeksiyon birlikleriyle görüştü

Taşdemir, İstanbul'daki tekstil ve konfeksiyon birlikleriyle görüştü
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Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği'ni ziyaret etti.

Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği'ni ziyaret etti. İTKİB Genel Sekreter Vekili Mustafa Bektaş ile görüşen Taşdemir, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinin tekstil ve konfeksiyon yatırımları için uygun alanlar olduğunu söyledi. Bir çok firmanın dört ilde tekstil fabrikası kurarak üretim yaptıklarına işaret eden Taşdemir, yatırım yapacak tekstil ve konfeksiyon firmalarının bölge illerinde yatırım teşviklerinden ve Ajansın mali desteklerinden faydalandığını söyledi. Başta SERKA olmak üzere bölge illerindeki kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin yatırımcılara destek olduğunu ifade eden Taşdemir, bölge illerindeki ulaşım ve lojistik altyapısının da yatırıma uygun hale getirildiğini kaydetti. Taşdemir, ayrıca SERKA ile İTKİB arasında işbirliği alanları konusunda Bektaş ile görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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