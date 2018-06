Taşçı: "Engelsiz Kent Atakum İçin Çalışıyoruz"

Gerçekleştirdikleri iftar buluşmasında Samsun genelinde yaşayan dezavantajlı gruplarla bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Her türlü engelin ilk önce zihinlerde aşılması gerektiği farkındalığıyla, engelsiz kent Atakum için çalışıyoruz" dedi.

Atakum Belediyesi ile AK Parti İl Sosyal İşler Başkanlığının ortaklaşa gerçekleştirdiği iftar buluşmasında, Samsun'da faaliyet gösteren engelli dernekleri üyeleri ve özel çocuklar aynı sofrada buluştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın da katılımıyla gerçekleşen buluşmada konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, her türlü engelin ilk önce zihinlerde aşılması gerektiğinin farkında olduklarını söyledi.

İftar sonrası yaptığı konuşmada dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştıracak, onları sosyal hayata kazandırıp ekonomik özgürlüklerini sağlayacak projelere her zaman öncelik verdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Her türlü engelin ilk önce zihinlerde aşılması gerektiğinin farkındayız ve bu farkındalıkla, 'Engelsiz Kent Atakum' parolasıyla önemli projelere imza atıyoruz. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz Atakum Down Kafe, down sendromlu gençlerin istihdama ve sosyal hayata kazandırılmasında önemli bir rol oynuyor. Önümüzdeki günlerde temelini atacağımız Sağır Kafe ve Otizm Park da bu düşüncenin ürünü olarak ortaya çıkan önemli projeler. Atakum Belediyesi Yaşam Park bünyesinde engelli vatandaşlarımıza yönelik sportif, kültürel ve istihdama dayalı projeler hayata geçiriyoruz. Ayrıca Atakum Belediyespor Kulübü bünyesinde engelli sporcularımızla başarıdan başarıya koşuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Uzun zamandır özlediğim buluşma"

Kendisinin de engelli kardeşi bulunduğunu belirten Karaaslan, "Bugün kendimi bir aile sofrasında hissettim. Uzun zamandır özlediğim çok değerli bu buluşma için Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya teşekkür ediyorum. Benim kız kardeşim de hem zihinsel hem de bedensel engelli. Onunla ikiz gibi büyüdük. Bu nedenle tüm dezavantajlı grupları ailemden bir parça olarak görüyorum. Kardeşim hiç konuşamadı ama konuşmadan bizlere gözleriyle çok şey anlattı. Bizim evde en değerlimiz odur. AK Parti hükümeti olarak engelli vatandaşlarımız konusunda çok önemli adımlar attık. Engelli hakları gibi bir konu Türkiye'nin gündeminde yokken 2005 yılında çıkardığımız yasa ile önemli aşamalar kaydettik. Daha yapacak çok işimiz var. Sizlerin hayatın her alanında olmanız, hiçbir sıkıntı çekmemeniz lazım. Şehirlerimizi daha ulaşılabilir kılmak, engellilerimizin kamuda ve özel sektörde iş sahibi olması için çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN