Tasarrufun Resmini Çizen Çocuklar Ödüllendirildi

CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Sivas Belediyesi ve Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde genç nesillerde "enerji tasarrufu" alışkanlığını teşvik etmek hedefiyle düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmalarının ödül töreni gerçekleştirildi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde dereceye giren değişik okullardan 11 öğrenciye, bisiklet, okul çantası, dünya klasiklerinin yanı sıra 750 kWh'dan 100 kWh'ye kadar değişen miktarlarda ücretsiz elektrik ödülü verildi.

Ödül töreninde konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, "Bu büyük projenin geleceğimizin teminatı öğrencilerimizle yapılıyor olması ayrı bir güzellik." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da "Ödül alsın almasın bu yarışmaya katılan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin ise enerji tasarrufunun Türkiye'de yaşayan her vatandaş için bu ülkeye, bu dünyaya bir borç olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardında öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA