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Tasarrufa dayalı faizsiz sistemin başarısı uluslararası alana taşındı

Türkiye'de uygulanan tasarrufa dayalı faizsiz el birliği sisteminin başarısı uluslararası online konferansta ele alındı.

Tasarrufa dayalı faizsiz sistemin başarısı uluslararası alana taşındı
15.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:58

Türkiye'de uygulanan tasarrufa dayalı faizsiz el birliği sisteminin başarısı uluslararası online konferansta ele alındı.

Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Uluslararası Kovid-19 Konferansı, İstanbul merkezli olarak gerçekleştirildi.

Birçok ülkeden uzman ismin, yerli ve yabancı akademisyenin katılarak salgının sosyal hayata ve iş dünyasına etkilerini tartıştığı online konferansta, faizsiz el birliği sisteminin Türkiye'deki ekonomik başarısı ele alındı.

Salgın konusunda yeni fikirlerin ve gelişmelerin değerlendirildiği konferansta, salgının ekonomik ve sosyal boyutu tartışıldı.

Konferansa Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Üstün de katıldı. Üstün, konferansta yaptığı konuşmada, salgın sürecinde Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmeleri ve salgın boyunca ekonomiye 1,5 milyar lira katkı sunan faizsiz el birliği sisteminin başarılarını uluslararası katılımcılarla paylaştı.

3 gün süren ve her gün 3 oturumun aynı anda canlı olarak gerçekleştirildiği konferansta konuşan Üstün, böyle bir etkinliğin İstanbul merkezli olarak yapılmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu konferansla birlikte iş dünyası olarak güçlü bir ekonomi için belirlenen, atmaya hazırlandığımız yeni adımları anlatma fırsatı bulduk. Özellikle ekonomik kalkınmada başarılı olan ve İslami finans alanında global bir zemine oturtmayı amaçladığımız yerli faizsiz finansman modelimiz el birliği sistemini yabancı konuk ve misafirlere, dolayısıyla da tüm dünyaya anlatabilme imkanı elde ettik. Salgın nedeniyle tüm ülkelerin dışa kapandığı bir dönemde konferans aracılığıyla bu başarıları anlatabilmenin oldukça değerli olduğunu düşünüyorum."

"Yeni yatırımlarla salgının izlerini sileceğiz"

Sefa Üstün, Türkiye'nin, aldığı tedbirlerle yeni bir normalleşme sürecine girdiğini belirterek, yeni dönemle birlikte ekonomide istikrarı korumak ve daha güçlü hale getirebilmek için farklı alanlarda yapacakları ve ertelemek zorunda kaldıkları yatırımları hayata geçirmeye başlayacaklarını bildirdi.

Eminevim olarak salgına rağmen ülke ekonomisine 1,5 milyar lira katkı sunduklarını ve 10 bine yakın kişinin salgın döneminde ev ve araç sahibi olmasını sağladıklarını aktaran Üstün, şu ifadeleri kullandı:

"Salgın sürecinde görüntülü şube ve internet şubesi gibi inovatif dijital yatırımlarımızla kesintisiz hizmeti sürdürdük. Bu anlamda örnek bir başarı sergiledik. Bundan sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her kesimden vatandaşlarımızı faiz yükünden kurtararak ev sahibi olabilmelerine vesile olurken, bugüne kadar 160 bini aşkın kişiyi ev ve araç sahibi yapan el birliği sistemini ülkemizin her noktasına taşımak için yatırımlarımızı hayata geçirecek, salgının izlerini ortadan kaldırmaya gayret edeceğiz. Atacağımız adımlarla her zaman olduğu gibi faizsiz sistemde tercih noktasında ilk olmayı emin adımlarla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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