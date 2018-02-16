Tasarruf Yapan Aileler Bedava Elektrikle Ödüllendirildi

CK Çamlıbel Elektrik'in "Tasarruf Ediyorum" Projesi kapsamında 2016 yılına oranla 2017'de konutlarında en fazla oranda elektrik tasarrufu yapan aileler bedava elektrikle ödüllendirildi.

CK Çamlıbel Elektrikten yapılan yazılı açıklamaya göre, CK Çamlıbel Elektrik, enerji tasarrufuna teşvik etmek ve enerjinin gereksiz yere kullanımını engellemek amacıyla başlattığı "Tasarruf Ediyorum" Projesi başlattı.

Bu kapsamda 2016 yılına göre 2017'de en çok tasarrufu sağlayan Sivas, Tokat ve Yozgat'taki öğrenci ailelerine bedava elektrik ödülü verildi.

Her ilin ilk 10'u arasında birincilere bin, ikincilere 750, üçüncülere 500 kilovat elektrik hediye edildi.

CK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, düzenlenen ödül töreninde, projenin enerjiyi verimli kullanmak adına çok önemli olduğunu belirtti.

Enerji tasarrufunun milli ve sosyal bir sorumluluk olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Tekin, "Enerji tasarrufuna yönelik çalışma ve projeler bir yandan kendi bütçemize katkı sağlarken diğer yandan ise milli ekonomimize destek olmakta. Projemize dahil olarak tasarruf eden ailelerimi tebrik ediyoruz. Hem enerji faturalarını düşürdüler hem de 2018 yılı için bizden ücretsiz elektrik alma hakkına sahip oldular." ifadesini kullandı.