"Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar" gelecek yıl da devam edecek

17.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:30

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, "Sağlık tesislerinde sağlık hizmet sunumunu ve kurumsal iletişimi güçlendirerek Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar (TGAP) kültürünü geliştirmeye 2020'de de devam edeceğiz." dedi.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Antalya'da "Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar (TGAP) 2019 Yılı Değerlendirmesi ve 2020 Yılı Eylem ve Faaliyetlerinin Revizesi Çalıştayı" başladı.

Tasarruf öngörülerinin değerlendirildiği çalıştayda, gelir gider izleme sistematiğinin web tabanlı paylaşımı için sistem geliştirilmesi, 2020 yılı eğitim faaliyetlerinin planlanması, gelirler için proje kartlarının oluşturulması, etkin laboratuvar kullanımı konuları ele alındı.

Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Bener, çalıştayda yaptığı konuşmada, kamu kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmak ve sürdürülebilir politikalar için tüm bakanlıklarda Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar (TGAP) uygulandığını söyledi.

Bakanlıkça TGAP Ofisi kurulduğunu, merkez ve taşra yapılanmasıyla süreç yönetimlerinin oluşturulduğunu kaydeden Bener, dokuzuncu bölgesel değerlendirme toplantısını geçen hafta Ankara'da düzenlendiklerini belirtti.

Bener, şöyle konuştu:

"Söz konusu eğitimlerde sahada konuya ilişkin farkındalık oluşturmak için TGAP birimlerince yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, problemlerin, çözüm önerilerinin ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ile bu doğrultuda yeni yol haritalarının oluşturulması planlanmaktadır. TGAP'ın bakanlık merkezinde ve sahadaki yapılanması tamamlandı. Tüm çalışanlarımızca bir kültür olarak kabullenilmiş ve izleme sistematiği geliştirilmiştir. Sağlık tesislerinde sağlık hizmet sunumunu ve kurumsal iletişimi güçlendirerek TGAP kültürünü geliştirmeye 2020'de de devam edeceğiz."

Çalıştaya, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ilgili daire başkanları ve hastane yöneticileri katıldı.

Çalıştay, yarın sona erecek.

Kaynak: AA