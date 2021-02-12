Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi

12.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:40
Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi

Türkiye Yapı Tasarruf Finansman Derneği Kurucu Genel Başkanı ve Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınması sayesinde sektörde yeterli sermayesi olan firmaların faaliyet göstereceğini ve mağduriyetlerin önüne geçileceğini bildirdi.

Türkiye Yapı Tasarruf Finansman Derneği Kurucu Genel Başkanı ve Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınması sayesinde sektörde yeterli sermayesi olan firmaların faaliyet göstereceğini ve mağduriyetlerin önüne geçileceğini bildirdi.

Kolo, tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren ve dün TBMM Başkanlığı'na sunulan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin yazılı değerlendirmelerde bulundu.

Yasa teklifine göre şirketlere yönelik 100 milyon liralık sermaye şartı getirileceğini anımsatan Kolo, sektöre vatandaşın ilgisinin büyük olduğunu, bu nedenle bu alanda faaliyet gösteren firma sayısının hızla arttığını aktardı.

Kendileri gibi kurumsal firmaların vatandaşın zarar görmesinden endişe ettiğini ve her zaman "bizi denetleyin" dediklerini anlatan Kolo, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uzun süredir beklediğimiz adım atıldı. Atılan bu adımla sektörümüz disiplin altına alınacak. Yeterli sermayesi olan firmalar bu alanda faaliyet gösterecek ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilecek. Bundan sonra geleceğe daha sağlam adımlar atacağız. Avrupa ülkelerinde Bauspar Yapı Tasarruf firmaları artık Türkiye'de bizler için tasarruf finansmanı olarak işlemde olacak."

Kolo, yasa çalışmalarında emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Bülent Turan Osman Kavala Meral Akşener Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Hande Erçel Hülya Avşar
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ünal Karaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Türk İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 12:45:15. #1.16#
title