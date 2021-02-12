Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi

Türkiye Yapı Tasarruf Finansman Derneği Kurucu Genel Başkanı ve Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınması sayesinde sektörde yeterli sermayesi olan firmaların faaliyet göstereceğini ve mağduriyetlerin önüne geçileceğini bildirdi.

Türkiye Yapı Tasarruf Finansman Derneği Kurucu Genel Başkanı ve Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınması sayesinde sektörde yeterli sermayesi olan firmaların faaliyet göstereceğini ve mağduriyetlerin önüne geçileceğini bildirdi.

Kolo, tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren ve dün TBMM Başkanlığı'na sunulan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin yazılı değerlendirmelerde bulundu.

Yasa teklifine göre şirketlere yönelik 100 milyon liralık sermaye şartı getirileceğini anımsatan Kolo, sektöre vatandaşın ilgisinin büyük olduğunu, bu nedenle bu alanda faaliyet gösteren firma sayısının hızla arttığını aktardı.

Kendileri gibi kurumsal firmaların vatandaşın zarar görmesinden endişe ettiğini ve her zaman "bizi denetleyin" dediklerini anlatan Kolo, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uzun süredir beklediğimiz adım atıldı. Atılan bu adımla sektörümüz disiplin altına alınacak. Yeterli sermayesi olan firmalar bu alanda faaliyet gösterecek ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilecek. Bundan sonra geleceğe daha sağlam adımlar atacağız. Avrupa ülkelerinde Bauspar Yapı Tasarruf firmaları artık Türkiye'de bizler için tasarruf finansmanı olarak işlemde olacak."

Kolo, yasa çalışmalarında emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan