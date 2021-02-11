Tasarruf finansman şirketleri denetim altına alınacak

AK Parti, faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren 'Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti, faizsiz konut ve taşıt edindirmeyle ilgili tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren 'Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan 23 maddelik teklifle, tasarruf finansman şirketleri denetim altına alınacak. Tasarruf finansman şirketlerinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından denetlenmesi öngörülüyor. Kapalı bir mekanizma içinde müşterilerine finansman kullandırmak amacıyla aynı müşterilerden fon toplama esasına göre çalışan tasarruf finansman şirketlerine yönelik denetim esasları belirleniyor. Finansal kiralama ve finansman şirketleri için ödenmiş sermaye şartı 50 milyon lira, tasarruf finansman şirketlerinin sermaye şartı ise 100 milyon lira olarak belirlenmesi öngörülüyor. BDDK, ekonomik konjonktür ve enflasyona bağlı olarak asgari sermaye tutarını yeniden belirlemede yetkilendiriliyor. Tasarruf finansman faaliyetine ilişkin hükümlere aykırılık halinde 62 bin 500 liraya kadar para cezası verilebilecek. İnternet üzerinden izinsiz faaliyette bulunan kuruluşların internet sitelerine erişim yasağı getirilebilecek.

15 YIL KADAR HAPİS

Teklifin yasalaşması halinde müşterilerin tasarruflarını çekilmesini engelleyenlere 2 yıla kadar hapis ve 500 güne kadar adli para cezası verilecek. Koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu para veya para yerine geçen evrakları zimmetine geçirenlere 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilebilecek. Faaliyet izni kaldırılmış tasarruf şirketinin yönetim ve denetimini elinde bulundurmuş kişilerden, şirketin emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek şekilde menfaat sağlayan kişiler ise 20 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacaklar. Kanun yürürlüğe girdiğinde faaliyette bulunan şirketler yapılarını en geç 6 ay içinde kanuna uygun hale getirecekler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR