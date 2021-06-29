Tasarruf finansman şirketleri BDDK yönetmeliklerine girdi
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Tasarruf finansman şirketleri BDDK yönetmeliklerine girdi

Tasarruf finansman şirketleri BDDK yönetmeliklerine girdi
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik'te yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik'te yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemeler kapsamında ilgili yönetmeliğin adı "Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik" şeklinde değiştirildi.

İsim değişikliği doğrultusunda yönetmeliğin amacı da "finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinin muhasebe ve karşılık uygulamalarına ve kamuya açıklanacak finansal tablolarının biçim ve içeriğine ilişkin usul ve esasları düzenlemek" olarak yeniden düzenlendi.

Yönetmeliğin ismine "tasarruf finansman şirketlerinin" girmesiyle, şirketlere atıfta bulunulan tüm bölümlere aynı ibare eklendi. Bu kapsamda, yönetmelikte geçen "alacaklar", "kanun" ve "şirket" kelimelerinin karşılığı, tasarruf finansman şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Öte yandan, yapılan isim değişikliği düzenlemesinin ardından BDDK'nın Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik'inde de gerekli değişiklikler yapıldı. Böylece, söz konusu yönetmelik hükümlerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin yanı sıra tasarruf finansman şirketleri de tabi tutuldu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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