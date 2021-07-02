Tasarruf finansman modeli güçlü ve şeffaf firmalara yola devam edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tasarruf finansman modeli güçlü ve şeffaf firmalara yola devam edecek

Tasarruf finansman modeli güçlü ve şeffaf firmalara yola devam edecek
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Güncel

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, "Yola devam eden firmalarla tasarruf finansman modeli, uluslararası standartlara kavuşmuş olacak.

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, "Yola devam eden firmalarla tasarruf finansman modeli, uluslararası standartlara kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Akbal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlere ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Vatandaşları peşinatsız, faizsiz ve kredisiz sistemle ev ve otomobil sahibi yapan tasarruf finansman modelinde son dönemece girildiğini belirten Akbal, yasal düzenleme ile devlet kontrolüne intibak sağlamak için nisan ayında BDDK'ya başvuru yapan 35 şirketten 21'inin yeterliliği karşılamadığını anımsattı.

FuzulEv olarak iki seneden bu yana yasanın çıkması için Hükümet nezdinde görüşmeler yaptıklarını aktaran Akbal, "Çünkü yeterli sermaye gücü ve şeffaflığı olmayan bir çok şirket sisteme girmişti. Şimdi BDDK'nın titiz çalışmasıyla birlikte bizim gibi güçlü ve şeffaf şirketler intibaka hak kazanacak ve vatandaş için de risk kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Akbal, tasarruf finansman modelinin Türkiye için çok değerli olduğunu ve BDDK'nın intibak sürecinde çok titiz ve dikkatli davrandığını vurguladı.

Yeterince sermayesi güçlü olmayan ya da şeffaflık konusunda BDDK'nın onayını alamayan şirketlerin elenmesi ile yalnızca Türkiye'de değil uluslararası piyasalarda da tasarruf finansman modeline olan itibarın artacağını aktaran Akbal, BDDK intibak sürecine başvuru yapan şirketlerin her yönüyle titizlikle incelendiğini ve uluslararası standartlara uygun olanlarla yola devam edileceğini bildirdi.

Akbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yetkililer şirketlerin her türlü alanda sürdürülebilirliğine baktılar ve 21 şirketin devam edemeyeceğine karar verdi. Bankalar gibi sınırlı sayıda güçlü firma ile yola devam etmek gerekti. Bunu sağlayamayan arkadaşlarımız tasfiye sürecine girecekler. Kalan güçlü ve şeffaf firmalar ile süreç devam edecek. Yola devam eden firmalarla tasarruf finansman modeli, uluslararası standartlara kavuşmuş olacak. Tasarruf finansman modeline dahil olan 350 bin katılımcının yüzde 10'u tasfiye olan firmalar bünyesinde bulunuyor. Söz konusu tasfiye edilen şirketler yeni olduğu için vatandaşların bunlara çok fazla ödeme yaptıklarını düşünmüyoruz. BDDK'nın bu tasfiye edilen şirketlerdeki müşterileri, yola devam edecek güçlü şirketlere yönlendirmesi söz konusu olabilir. İlerleyen günlerde detaylar netlik kazanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Alişan Müge Anlı Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Diego Costa Şenol Güneş Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tasarruf finansman modeli güçlü ve şeffaf firmalara yola devam edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 16:17:02. #1.16#

title