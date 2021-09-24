Tasarruf etmek isteyen işletmelere MultiAvantaj ile tedarik çözümü - Haberler
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Tasarruf etmek isteyen işletmelere MultiAvantaj ile tedarik çözümü

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Tasarruf etmek isteyen işletmelere MultiAvantaj ile tedarik çözümü

Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, KOBİ ve mikro işletmeler için geliştirdiği toplu satın alma çözümü MultiAvantaj ile işletmelerin operasyonel gereksinimlerini avantajlı fiyat ve koşullarla tedarik etmelerini sağlıyor.

Yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up, KOBİ ve mikro işletmeler için geliştirdiği toplu satın alma çözümü MultiAvantaj ile işletmelerin operasyonel gereksinimlerini avantajlı fiyat ve koşullarla tedarik etmelerini sağlıyor.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, yeni nesil finansal teknoloji grubu Multinet Up'ın 2013'te MultiNet üye iş yeri olan restoranların nakit akış sorunlarına çözüm oluşturmak için geliştirdiği tedarik çözümü MultiAvantaj'dan hem üye iş yerleri hem de henüz Multinet Up ile çalışmayan işletmeler olmak üzere her ölçekten firma yararlanabiliyor.

Multinet Up, ekosistemindeki KOBİ ve mikro işletmeler için geliştirdiği toplu satın alma çözümü MultiAvantaj ile işletmelerin operasyonel gereksinimlerini avantajlı fiyat ve ödeme koşullarıyla tedarik etmelerini sağlıyor.

MultiAvantaj Kart, MultiNet üye iş yeri olan işletmelere MultiNet kart kullanıcılarının harcamalarından biriken bakiyelerini vade süresini beklemeden A101, Metro Market, G2M ve Bizim Toptan market gibi organize toptan ticaret noktalarında kullanmalarını sağlıyor. Böylece işletmeler MultiNet kart bakiyelerini, MultiAvantaj Kart ile istedikleri zaman harcayarak işletmelerinin ihtiyacı olan her türlü gıda tedariğini avantajlı fiyatlarla yapabiliyor.

MultiAvantaj'ın çatısı altında gıda tedarikinin yanı sıra güvenlik sistemi, iş yeri tüpü, sigorta güvencesi ve e-fatura çözümleri gibi birçok hizmet yer alıyor. Multinet Up, toplu satın alma gücüyle ve Türkiye'nin önde gelen tedarikçileriyle geliştirdiği özel iş birlikleri sayesinde küçük işletmelere çok daha uygun fiyatlarla ürün tedariki sağlıyor.

Restoranlar, süpermarketler, yerel market zincirleri, eczaneler, optikler, veteriner hekimler ve avukatlık büroları gibi çeşitli sektörlerden işletmeler MultiAvantaj'ın sağladığı maliyet avantajlarından ve operasyon kolaylığından yararlanıyor.

MultiAvantaj çözümü bir KOBİ destek programı gibi işliyor. 2018'den beri Türkiye Eczacılar Birliği'ne bağlı 26 bin eczane, TEB Eczacı Kart ortak satın alma platformundan büyük şirketler ölçeğinde avantajlı satın alma gücüne sahip olurken zamandan da tasarruf ediyor.

Benzer şekilde, Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği üyeleri de Optik Kart ile indirimli tedarik hizmetlerinden yararlanıyor. MultiAvantaj, bugün artık tüm işletmelerin yararlanabileceği geniş bir tedarik sistemi olarak faaliyet gösteriyor.

MultiAvantaj hakkında detaylı bilgi "https://multinet.com.tr/multiavantaj-kurumsal-firsatlar" adresinden edinilebiliyor.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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